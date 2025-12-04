Ahmedabad: नकली पुलिस बनकर ज्वैलर से ठगे सोने के गहने, चेक बाउंस होने पर हुआ खुलासा

Gujarat News: गुजरात के अहमदाबाद में एक बार फिर नकली पुलिस को असली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. शहर के वटवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने नकली पुलिस बनकर घूम रहे ठग को दबोच लिया. खास बात यह है कि इस ठग ने ज्वैलर्स व्यापारी से सोने की बुट्टी और अंगूठी की खरीददारी की थी और बाद में चेक दिया था, हालांकि चेक बाउंस होने पर नकली पुलिस का पर्दाफाश हुआ था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सभी सोने के गहने जब्त कर लिए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

53 हजार रुपये के सोने के गहने खरीदे

अहमदाबाद में नकली पुलिस के आतंक से अब व्यापारी भी सुरक्षित नहीं हैं. वटवा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के मुताबिक वटवा इलाके में एक सोने के व्यापारी ज्वैलर्स जयसिंह कुशवाह से ठग ने खुद को पुलिस के रूप में पेश किया और वहां से 53 हजार रुपये के सोने के गहने खरीदे, जिसमें सोने की अंगूठी और सोने की बुट्टी शामिल थी.

आरोपी ठग का नाम जितेंद्र सिंह उर्फ जितेंद्र जाडेजा है, जिसने व्यापारी को 53 हजार रुपये का चेक दिया था, जो बाउंस होने के बाद व्यापारी ने वटवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने पूरी घटना की जांच करते हुए नकली पुलिस ठग यानी जितेंद्र सिंह उर्फ जितेंद्र जाडेजा के कांड का पर्दाफाश किया था. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पहले भी पाटन से पकड़ा गया था नकली पुलिस गैंग

ये कोई पहला मामला नहीं है. एक ऐसा ही मामला पहले भी सामने आया है. गुजरात के पाटन से छह लोगों की नकली पुलिस टोली अब पुलिस के शिकंजे में आ गई थी. घटना का विवरण इस प्रकार था कि पाटन में पिछले कुछ दिनों से नकली पुलिस का आतंक बढ़ गया था और इस दौरान खबर मिली थी कि कुछ लोग पाटन एल.सी.बी. के पुलिस अधिकारी के रूप में पहचान देकर लोगों से जांच के खर्च के लिए पैसे मांग रहे थे. ये लोग बी डिवीजन पुलिस क्षेत्र में आने वाले लीलीवाड़ी में रुके एक व्यापारी से जांच के नाम पर रुपये लेने आने वाले थे. इसलिए पाटन एलसीबी की टीम ने जाल बिछाकर 6 नकली पुलिस की टोली को होटल से पकड़ा था.

पुलिस ने 18 लाख का माल किया जब्त

इन लोगों की जांच करने पर उनके पास से गुजरात पुलिस के नाम का गुजरात पुलिस का फर्जी आईकार्ड और पुलिस के पहने जाने वाले जूते और खाकी मोजे मिले थे. इस बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि वे पुलिस विभाग में ड्यूटी नहीं करते हैं और वे सभी एल.सी.बी. पुलिस का स्वांग रचकर रुपये लेने आए थे. पकड़े गए लोगों को रु.18,19,000 के माल के साथ पकड़कर सभी के खिलाफ पाटन सिटी बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. साथ ही पुलिस ने सुझाव दिया है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने पुलिस के नाम पर जिनसे पैसे लिए हैं, वे तत्काल बी डिवीजन पुलिस पाटन से संपर्क करें.