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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: अमेरिका से पढ़ाई पूरी कर वापस आया, दोस्तों के साथ घूमने गया और 48 घंटे में हो गई मौत

Maharashtra: अमेरिका से पढ़ाई पूरी कर वापस आया, दोस्तों के साथ घूमने गया और 48 घंटे में हो गई मौत

Nashik Accident News: महाराष्ट्र के नासिक में तेज रफ्तार कार हादसे में अमेरिका से लौटे 24 साल के युवक की 48 घंटे के भीतर मौत हो गई, जबकि उसके दो दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 06 Apr 2026 05:05 PM (IST)
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Maharashtra Accident News: महाराष्ट्र के नासिक से एक बेहद दुखद सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां पढ़ाई के लिए अमेरिका गए एक युवक की घर लौटने के महज 48 घंटे के भीतर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान 24 साल के शांतनु जयंत बुऱ्हाडे के रूप में हुई है, जो धनराजनगर, जेलरोड इलाके का निवासी था. इस हादसे में उसके दो दोस्त भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक, शांतनु हाल ही में अमेरिका से पढ़ाई पूरी कर अपने घर लौटा था. परिवार में उसकी वापसी को लेकर खुशी का माहौल था. शनिवार को वह अपने दो दोस्तों के साथ कार से गंगापुर बैकवॉटर और बांध क्षेत्र घूमने गया था. शाम को करीब 8:30 बजे जब वे गिरणारे से नासिक लौट रहे थे, तभी गोदावरी नदी के पुल के पास ‘गंमतजमंत’ होटल के पास यह हादसा हो गया.

पेड़ से टकराकर कार चकनाचूर हुई

बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण कार पर से नियंत्रण खो गया और वाहन कई बार पलटते हुए सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई. हादसे में शांतनु के सिर में गंभीर चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल युवकों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. शांतनु अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसके पिता इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में कार्यरत हैं. बेटे की अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे इलाके में शोक की लहर है.

खतरनाक पुल बना हादसों का केंद्र

स्थानीय लोगों का कहना है कि ‘गंमतजमंत’ होटल के पास का पुल अब हादसों का केंद्र बनता जा रहा है. यहां हाल के दिनों में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. संकरी सड़क और खतरनाक मोड़ के कारण यह क्षेत्र ‘ब्लैकस्पॉट’ के रूप में उभर रहा है. नागरिकों ने प्रशासन से यहां सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है. फिलहाल नासिक तालुका पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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Published at : 06 Apr 2026 05:05 PM (IST)
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