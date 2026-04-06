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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकौन हैं आकाश मोरे, जो बारामती उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से सुनेत्रा पवार को देंगे चुनौती?

कौन हैं आकाश मोरे, जो बारामती उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से सुनेत्रा पवार को देंगे चुनौती?

Who is Akash More: बारामती सीट लंबे समय से पवार परिवार का गढ़ रहा है. ऐसे में कांग्रेस द्वारा आकाश  मोरे को उम्मीदवार की घोषण ने राज्य की राजनीति को फिर से गर्मा दिया है. सुनेत्रा पवार इस सीट से मैदान में हैं. 

By : वैभव परब | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 06 Apr 2026 10:35 AM (IST)
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महाराष्ट्र के बारामती उपचुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हैं. एक तरफ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी (MVA) की सहयोगी पार्टियां शिवसेना (उद्धव गुट) और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) निर्विरोध चुनाव कराने के प्रयास कर रहीं तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सुनेत्रा पवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया है.  रविवार देर शाम कांग्रेस ने आकाश  मोरे को अपना उम्मीदवार घोषित किया.

बारामती सीट लंबे समय से पवार परिवार का गढ़ रहा है. ऐसे में कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार की घोषण ने राज्य की राजनीति को फिर से गर्मा दिया है. सुनेत्रा पवार इस सीट से मैदान में हैं. वह महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और NCP की अध्यक्ष भी हैं. कांग्रेस की इस घोषणा ने पारंपरिक तौर पर पवारपरिवार के पारंपरिक गढ़ बारामती में नया राजनीतिक मोड़ ला दिया है.  इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर सुनेत्रा पवा को चुनौती देने वाले कांग्रेस उम्मीदवार है कौन?
 
आकाश मोरे का बारामती कनेक्शन

कांग्रेस नेता आकाश मोरे पेशे से वकील हैं और वह  महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के सचिव भी हैं. मोरे का राजनीति में पारिवारिक जुड़ाव भी  है. उनके पिता आकाश मोरे के पिता विजयराव मोरे महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) के सदस्य थे. आकाश मोरे बारामति से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं. 2014 के बारामती विधानसभा चुनाव में अजित पवार के खिलाफ आकाश मोरे ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था.  हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. उन्हें  4,013 वोट मिले थे और वह चौथे स्थान पर रहे थे. अब वह बारामति उपचुनाव के लिए अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस की ही टिकट से मौदान में उतरेंगे. 

आकाश के पिता विजयराव मोरे कौन हैं?

आकाश मोरे के पिता विजयराव मोरे ने भी  समाजवादी पार्टी की ओर से शरद पवार के खिलाफ विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे. इसके बाद 1990 में शरद पवार ने उन्हें कांग्रेस में शामिल किया और विधान परिषद का सदस्य बनाया, लेकिन 1999 में जब शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की स्थापना की तब विजयराव मोरे उनके साथ नहीं गए. इसके साथ ही उन्होंने शरद पवार को कांग्रेस न छोड़ने की सलाह दी थी.

हालांकि, 86 वर्ष के विजयराव मोरे के शरद पवार के साथ आज भी सौहार्दपूर्ण संबंध हैं. 2024 में उन्होंने सुप्रिया सुळे और उसके बाद विधानसभा चुनाव में युगेंद्र पवार के लिए भी प्रचार किया. हालांकि, अब वे सुनेत्रा पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 06 Apr 2026 10:23 AM (IST)
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Baramati News MAHARASHTRA NEWS Akash More
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