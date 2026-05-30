महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या अब 18 हो चुकी है. जबकि फुगेवाडी में अभी भी छह लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है. उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. इस घटना में पिंपरी चिंचवाड़ के फुगेवाड़ी-दापोड़ी में 12 लोग मरे, जबकि पुणे के हडपसर में 6 लोगों की मौत हुई है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस की अब तक की जांच में यह सामने आया है कि आरोपी योगेश वानखेड़े ने मुनाफे के लालच में शराव में मेथनॉल मिलाकर बेचा, जिसके चलते लोगों की हालत बिगड़ी और इतने लोगों को जान गंवाने पड़ी.सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

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ऑनलाइन मेथनॉल मंगवाता था मिलावट के लिए

पुलिस के मुताबिक, योगेश वानखेड़े राधेश्याम प्रजापति से 1900 रूपए प्रति 35 लीटर कैन के हिसाब से शार्व खरीदता था.इसके बाद वह पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ी की कई दुकानों पर 2700 रुपए कैन के भाव से बेचता था. यही नहीं उसने मुनाफा बढाने के लिए ऑनलाइन मेथनॉल मंगवाया और शराब में मिलाना शुरू कर दिया. इससे शराब की मात्रा बढ़ गयी, लेकिन इसकी वजह से लोगों की जान चली गयी.

योगेश वानखेड़े अवैध शराब में पहले भी हुआ गिरफ्तार

योगेश वानखेड़े पहले भी अवैध शराब के कारोबार में जेल जा चुका है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. अब आबकारी और पुलिस टीम उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हैं. सीएम के सख्त निर्देश के बाद कार्रवाई और तेज हो गयी है.

उधर इस घटना को लेकर आबकारी और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इतने लोगों की मौत हो गयी और पुलिस की नाक के नीचे पुणे जैसे शहर में ये गोरखधन्धा कैसे जारी था. इस सवाल का जबाब कोई अधिकारी नहीं दे रहा. इसके साथ ही आबकारी अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अधिकृत दुकानों से ही शराब खरीद कर पियें.

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