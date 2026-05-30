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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: ज्यादा मुनाफे के लालच में मेथनॉल मिलाकर बेची गई शराब, अब तक 18 की मौत, आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र: ज्यादा मुनाफे के लालच में मेथनॉल मिलाकर बेची गई शराब, अब तक 18 की मौत, आरोपी गिरफ्तार

Pune Illicit Iiquor Case: पुलिस की अब तक की जांच में यह सामने आया है कि आरोपी योगेश वानखेड़े ने मुनाफे के लालच में शराव में मेथनॉल मिलाकर बेचा, जिससे लोगों की हालत बिगड़ी और उन्हें जान गंवाने पड़ी.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 30 May 2026 08:45 AM (IST)
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महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या अब 18 हो चुकी है. जबकि फुगेवाडी में अभी भी छह लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है. उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. इस घटना में पिंपरी चिंचवाड़ के फुगेवाड़ी-दापोड़ी में 12 लोग मरे, जबकि पुणे के हडपसर में 6 लोगों की मौत हुई है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस की अब तक की जांच में यह सामने आया है कि आरोपी योगेश वानखेड़े ने मुनाफे के लालच में शराव में मेथनॉल मिलाकर बेचा, जिसके चलते लोगों की हालत बिगड़ी और इतने लोगों को जान गंवाने पड़ी.सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

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ऑनलाइन मेथनॉल मंगवाता था मिलावट के लिए 

पुलिस के मुताबिक, योगेश वानखेड़े राधेश्याम प्रजापति से 1900 रूपए प्रति 35 लीटर कैन के हिसाब से शार्व खरीदता था.इसके बाद वह पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ी की कई दुकानों पर 2700 रुपए कैन के भाव से बेचता था. यही नहीं उसने मुनाफा बढाने के लिए ऑनलाइन मेथनॉल मंगवाया और शराब में मिलाना शुरू कर दिया. इससे शराब की मात्रा बढ़ गयी, लेकिन इसकी वजह से लोगों की जान चली गयी.

योगेश वानखेड़े अवैध शराब में पहले भी हुआ गिरफ्तार 

योगेश वानखेड़े पहले भी अवैध शराब के कारोबार में जेल जा चुका है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. अब आबकारी और पुलिस टीम उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हैं. सीएम के सख्त निर्देश के बाद कार्रवाई और तेज हो गयी है.

उधर इस घटना को लेकर आबकारी और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इतने लोगों की मौत हो गयी और पुलिस की नाक के नीचे पुणे जैसे शहर में ये गोरखधन्धा कैसे जारी था. इस सवाल का जबाब कोई अधिकारी नहीं दे रहा. इसके साथ ही आबकारी अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अधिकृत दुकानों से ही शराब खरीद कर पियें.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 30 May 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Pune Hooch Tragedy
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