Maharashtra: 'जान दे दो, नहीं तो...', गर्लफ्रेंड की मां की धमकी के बाद सिपाही ने की आत्महत्या

Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुंबई पुलिस बल में हाल ही में भर्ती हुए एक 32 साल के पुलिस सिपाही ने गर्लफ्रेंड के परिवार वालों के किए जा रहे मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर अपनी जान दे दी है. दावा है कि गर्लफ्रेंड की मां ने धमकी दी कि "जान दे दो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी.'' इस धमकी के कारण युवक ने यह कदम उठाया. इस मामले में वाकोला पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

भैयासाब भीमराव व्हावले आत्महत्या करने वाले पुलिस कर्मचारी का नाम है. भैयासाब की 7 फरवरी 2026 को मुंबई पुलिस बल में चालक के पद पर नियुक्ति हुई थी. वह कलिना स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में अपनी प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा कर रहे थे. हालांकि, 15 मार्च को सुबह उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र में फांसी लगाकर अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली.

सुसाइड नोट से चौंकाने वाला खुलासा

घटना के बाद पुलिस के की गई जांच में भैयासाब की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है. इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के नाम स्पष्ट रूप से लिखे हैं. भैयासाब का नांदेड जिले के हादगांव की दिव्या नाम की एक लड़की से प्रेम संबंध था. हालांकि, लड़की के परिवार वालों ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया.

चिट्ठी में दी गई जानकारी के मुताबिक, गर्लफ्रेंड के पिता ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, जबकि उसकी मां ने "आत्महत्या कर लो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी" कहकर उनका बहुत मानसिक उत्पीड़न किया था. लगातार इस उत्पीड़न से तंग आकर ही उन्होंने यह कदम उठाया, यह उल्लेख किया गया है.

दोषियों पर मामला दर्ज, पुलिस जांच जारी

भैयासाब के पिता भीमराव व्हावले के दी गई शिकायत पर वाकोला पुलिस ने गर्लफ्रेंड की मां और पिता के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रकाश खांडेकर के मार्गदर्शन में इस मामले की गहन जांच चल रही है. मिली हुई सुसाइड नोट भैयासाब के ही हाथों की लिखी हुई है, यह उनके पिता ने पहचाना है. फिर भी, कानूनी सबूत के लिए पुलिस अब फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद लेगी.