कांग्रेस डूबता जहाज, विपक्षी दलों का विलय भाजपा के लिए फायदेमंद : सीएम फडणवीस
Mumbai News In Hindi: CM देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को 'डूबता जहाज' बताया है. कहा- विपक्षी दलों का विलय भाजपा के लिए फायदेमंद है. फडणवीस ने कांग्रेस पर संगठन और विचारधारा दोनों खोने का आरोप लगाया है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अब एक डूबता जहाज बन चुकी है. उन्होंने विपक्षी दलों के विलय को भाजपा के लिए फायदेमंद बताया.
सीएम फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है. उन्होंने कहा, “कांग्रेस अब डूबता जहाज है. जो लोग उस पर सवार हैं, उन्हें जल्द ही डूबने का खतरा है.” फडणवीस ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों का आपस में विलय होना भाजपा के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे विपक्ष और ज्यादा बिखरा और कमजोर दिखाई देगा.
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विपक्षी एकता पर सवाल
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल बार-बार एकता की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में वे खुद ही टूट रहे हैं. फडणवीस ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी अब अपनी विचारधारा और संगठन दोनों को खो चुकी है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है और आने वाले समय में पार्टी और ज्यादा कमजोर होगी.
भाजपा का मजबूत संगठन
फडणवीस ने भाजपा की ताकत पर जोर देते हुए कहा कि भाजपा मजबूत संगठन, स्पष्ट विचारधारा और जनसमर्थन के साथ आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का विलय भाजपा को फायदा पहुंचाएगा क्योंकि इससे जनता को स्पष्ट विकल्प नजर आएगा.
यह बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के बीच गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं. फडणवीस ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस जैसे पुराने दलों की जगह अब नई ताकतें उभर रही हैं, लेकिन वे भी भाजपा की मजबूती के सामने टिक नहीं पा रही हैं. मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जनसेवा और विकास कार्यों पर फोकस करें. उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य 2029 के चुनाव में और मजबूत स्थिति हासिल करना है.
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