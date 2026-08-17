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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनासिक- रायगढ़ में पालकमंत्री का विवाद सुलझा, किस पार्टी को मिला पद?

नासिक- रायगढ़ में पालकमंत्री का विवाद सुलझा, किस पार्टी को मिला पद?

Maharashtra Politics: नासिक और रायगढ़ में पालकमंत्रियों की इन नियुक्तियों के साथ सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक गतिरोध का समाधान हो गया है.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 17 Aug 2026 07:18 PM (IST)
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महाराष्ट्र रायगढ़ और नासिक जिले के पालक मंत्री पद को लेकर चल रहा विवाद सोमवार (17 अगस्त) को खत्म हो गया. देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सोमवार को रायगढ़ और नासिक के गार्डियन मिनिस्टर के नामों का ऐलान कर दिया है. शिवसेना (शिंदे गुट) के मंत्री भरत गोगावले को रायगढ़ का पालकमंत्री नियुक्त किया गया है, जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री गिरीश महाजन को नासिक का पालकमंत्री बनाया गया है.

लंबे समय से चल रहा विवाद खत्म

इन नियुक्तियों के साथ सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक गतिरोध का समाधान हो गया है. दोनों जिलों के पालकमंत्री पद गठबंधन के घटक दलों शिवसेना (शिंदे गुट), बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के बीच तीव्र आंतरिक संघर्ष और दावेदारी के कारण लंबे समय से रिक्त थे.

ये भी पढ़ें: 'कांग्रेस में आना चाहते थे शिंदे', दावे पर उद्धव गुट ने क्या कहा?

रायगढ़ में भरत गोगावले और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मंत्री अदिति तटकरे के बीच पालकमंत्री पद को लेकर प्रतिस्पर्धी दावेदारी के कारण तनाव पैदा हो गया था. वहीं, नासिक में बीजेपी के गिरीश महाजन के साथ-साथ महायुति के प्रमुख नेताओं दादा भुसे और छगन भुजबल के बीच भी पालकमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही थी. इन नियुक्तियों के जरिए राज्य नेतृत्व का उद्देश्य स्थानीय विकास परियोजनाओं को गति देना और दोनों क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता बहाल करना है.
 
दरअसल, महायुति में तीनों पार्टियों के लोकल नेता अपने-अपने जिलों में अपना दबदबा कायम रखने के लिए ये पद चाहते थे. इस वजह से नासिक और रायगढ़ के गार्डियन मिनिस्टर की नियुक्ति नहीं हुई थी. हालांकि, आज रायगढ़ और नासिक के गार्डियन मिनिस्टर का मामला आखिरकार सुलझ गया है.

रायगढ़ में शिंदे गुट और एनसीपी में थी तकरार!

बता दें कि रायगढ़ के पालकमंत्री पद के लिए शिवसेना शिंदे गुट और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (अजीत पवार) गुट के बीच खींचतान चल रही थी. मंत्री अदिति तटकरे और मंत्री भरत गोगावले दोनों ही रायगढ़ के गार्डियन मिनिस्टर पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड थे. हालांकि, यह जिम्मेदारी आखिरकार भरत गोगावले को सौंप दी गई.

नासिक में तीनों गुटों में चली खींचतान

नासिक के गार्डियन मिनिस्टर पद के लिए बीजेपी, शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट के बीच खींचतान चल रही थी। लेकिन आखिर में नासिक का लीडरशिप गिरीश महाजन के पास ही रहा. 

इस बीच, हाल ही में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त 2026 को नासिक में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस और सरकारी जगहों पर गिरीश महाजन ने मुख्य झंडा फहराया. वहीं रायगढ़ में मंत्री भरत गोगावले ने झंडा फहराया.

ये भी पढ़ें: फडणवीस करेंगे केंद्र की राजनीति? PM से मिलने के बाद साफ की तस्वीर

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 17 Aug 2026 07:11 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS NASHIK NEWS
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