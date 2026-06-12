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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'मैं जिसका भी साथ देता हूं, वही सत्ता में आ जाता है', मंत्री रामदास अठावले का दावा

'मैं जिसका भी साथ देता हूं, वही सत्ता में आ जाता है', मंत्री रामदास अठावले का दावा

Maharashtra News In Hindi: मंत्री रामदास अठावले ने गुरुवार को दावा किया कि वह जिसका भी साथ देते हैं, वही सत्ता में आता है. उन्होंने दावा किया कि 2029 और 2034 में पीएम मोदी फिर सत्ता हासिल करेंगे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 12 Jun 2026 05:19 AM (IST)
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सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि वह जिसका भी साथ देते हैं, वही सत्ता में आता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2029 के आम चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को एक और जीत दिलाएंगे.

मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में 12 साल पूरे होने के मौके पर यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री 25 साल से ज्यादा समय तक सेवा करेंगे.

2029 और 2034 में हासिल करेंगे सत्ता- अठावले

बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी गणना में मोदी के सत्ता में बिताए गए 12 साल भी शामिल हैं, जिसका मतलब है कि प्रधानमंत्री 2029 और 2034 में भी सत्ता हासिल करेंगे. उन्होंने कहा, ‘‘लोग चाहते हैं कि मोदी सत्ता में बने रहें.’’ उन्होंने ‘‘एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य’’ के संवैधानिक सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनादेश जनता के पास होता है." 

एनडीए के सहयोगी दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के नेता ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, ‘‘मैं जिसका भी साथ देता हूं, वही सत्ता में आता है; इससे मैं सरकार का हिस्सा बन जाता हूं और विपक्ष सत्ता से बाहर हो जाता है.’’

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रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर कसा तंज

मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए उन्हें ‘‘रोजाना आलोचना करने में विशेषज्ञ’’ बनने के लिए बधाई दी. उन्होंने भरोसा जताया कि अगले चुनावों के बाद भी विपक्ष अपनी मौजूदा स्थिति में ही रहेगा, क्योंकि राजग का सत्ता छोड़ने का कोई इरादा नहीं है.

अठावले ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाल में हुई अपनी मुलाकात के दौरान, उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से भगवान बुद्ध की एक मूर्ति भेंट की. उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि दुनिया को युद्ध के बजाय बुद्ध की शिक्षाओं और शांति की जरूरत है.

राजग सरकार के धर्मनिरपेक्ष नजरिए पर जोर देते हुए, अठावले ने भेदभाव के आरोपों को खारिज किया और कहा कि प्रशासन हिदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध और लिंगायत समेत सभी समुदायों के लिए समान रूप से काम करता है.

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Published at : 12 Jun 2026 05:19 AM (IST)
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