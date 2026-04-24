महाराष्ट्र विधान परिषद् चुनाव में इन नेताओं को टिकट नहीं देगी बीजेपी, 30 की लिस्ट दिल्ली भेजी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बीजेपी ने मुंबई में 30 नामों की सूची तैयार की.

लोकसभा-विधानसभा हारे नेताओं को परिषद में मौका नहीं.

नए चेहरों और जातीय संतुलन पर होगा जोर.

प्रज्ञा सातव को उम्मीदवार बनाने की प्रबल संभावना.

महाराष्ट्र में आगामी विधान परिषद चुनाव के मद्देनज़र गुरुवार को मुंबई में हुई बीजेपी की बैठक में 30 नामों का चयन किया गया. सूत्रों के अनुसार इस सूची में माधवी नाईक, डॉ. उपेंद्र कोठेकर, मनोज कोटक, केशव उपाध्ये, रवी अनासपुरे, राजेश पांडे, दयाशंकर तिवारी, राम सातपुते, रणजीत सिंह निंबालकर, संजय काका पाटिल, विवेक कोल्हे, जगदीश मुलीक, प्रमोद जठार, संजय केणेकर, अर्चना पाटिल चाकूरकर, दादाराव केचे और संजय भेंडे जैसे नाम शामिल हैं. यह सूची पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली भेज दी गई है.

हालांकि, बीजेपी के दिल्ली स्थित नेतृत्व द्वारा उम्मीदवारों के चयन में एक अहम शर्त लागू किए जाने की संभावना है, जिससे कई संभावित उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव हार चुके नेताओं को विधान परिषद में मौका न देने का फैसला किया है. इसके बजाय संगठन में काम कर रहे नए चेहरों और जातीय संतुलन साधने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.

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उम्मीदों पर फिर जाएगा पानी!

इस फैसले से लोकसभा और विधानसभा चुनाव हार चुके नेताओं को बड़ा झटका लग सकता है. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जो लोग जनता के बीच से चुनाव जीतकर नहीं आ पाते, उनका पिछले दरवाजे से राजनीतिक पुनर्वास करना उचित नहीं है. इससे कई स्थापित और बड़े नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है.

महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 12 मई को चुनाव होने हैं. कांग्रेस की प्रज्ञा सातव के इस्तीफे से एक सीट खाली हुई थी. इस सीट पर बीजेपी प्रज्ञा सातव को ही उम्मीदवार बना सकती है.

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आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई प्रज्ञा सातव की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है. कुल 9 सीटों में से बीजेपी के खाते में 5 सीटें आ सकती हैं. इनमें से एक सीट प्रज्ञा सातव को मिलने पर बाकी सीटों के लिए मुकाबला होगा. अगले 4-5 दिनों में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर अंतिम फैसला ले सकता है. उम्मीदवार चयन में 'चौंकाने वाले फैसले' की भी संभावना जताई जा रही है.