हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra Elections 2026: महाराष्ट्र विधान परिषद् चुनाव में इन नेताओं को टिकट नहीं देगी बीजेपी, 30 की लिस्ट दिल्ली भेजी

Maharashtra Elections 2026: महाराष्ट्र विधान परिषद् चुनाव में इन नेताओं को टिकट नहीं देगी बीजेपी, 30 की लिस्ट दिल्ली भेजी

Maharashtra Vidhan parishad Election 2026 BJP Candidates: महाराष्ट्र में विधान परिषद् की 9 सीटों के लिए मई में चुनाव होने हैं. इससे पहले बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट दिल्ली भेजी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 24 Apr 2026 11:30 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बीजेपी ने मुंबई में 30 नामों की सूची तैयार की.
  • लोकसभा-विधानसभा हारे नेताओं को परिषद में मौका नहीं.
  • नए चेहरों और जातीय संतुलन पर होगा जोर.
  • प्रज्ञा सातव को उम्मीदवार बनाने की प्रबल संभावना.

महाराष्ट्र में आगामी विधान परिषद चुनाव के मद्देनज़र गुरुवार को मुंबई में हुई बीजेपी की बैठक में 30 नामों का चयन किया गया. सूत्रों के अनुसार इस सूची में माधवी नाईक, डॉ. उपेंद्र कोठेकर, मनोज कोटक, केशव उपाध्ये, रवी अनासपुरे, राजेश पांडे, दयाशंकर तिवारी, राम सातपुते, रणजीत सिंह निंबालकर, संजय काका पाटिल, विवेक कोल्हे, जगदीश मुलीक, प्रमोद जठार, संजय केणेकर, अर्चना पाटिल चाकूरकर, दादाराव केचे और संजय भेंडे जैसे नाम शामिल हैं. यह सूची पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली भेज दी गई है.

हालांकि, बीजेपी के दिल्ली स्थित नेतृत्व द्वारा उम्मीदवारों के चयन में एक अहम शर्त लागू किए जाने की संभावना है, जिससे कई संभावित उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव हार चुके नेताओं को विधान परिषद में मौका न देने का फैसला किया है. इसके बजाय संगठन में काम कर रहे नए चेहरों और जातीय संतुलन साधने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.

राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का रुख साफ, हर्षवर्धन सपकाल बोले- 'उद्धव ठाकरे...'

उम्मीदों पर फिर जाएगा पानी!

इस फैसले से लोकसभा और विधानसभा चुनाव हार चुके नेताओं को बड़ा झटका लग सकता है. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जो लोग जनता के बीच से चुनाव जीतकर नहीं आ पाते, उनका पिछले दरवाजे  से राजनीतिक पुनर्वास करना उचित नहीं है. इससे कई स्थापित और बड़े नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है.

महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 12 मई को चुनाव होने हैं. कांग्रेस की प्रज्ञा सातव के इस्तीफे से एक सीट खाली हुई थी. इस सीट पर बीजेपी प्रज्ञा सातव को ही उम्मीदवार बना सकती है.

अंटॉप हिल ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टला, कार से पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद

आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई प्रज्ञा सातव की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है. कुल 9 सीटों में से बीजेपी के खाते में 5 सीटें आ सकती हैं. इनमें से एक सीट प्रज्ञा सातव को मिलने पर बाकी सीटों के लिए मुकाबला होगा. अगले 4-5 दिनों में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर अंतिम फैसला ले सकता है. उम्मीदवार चयन में 'चौंकाने वाले फैसले' की भी संभावना जताई जा रही है.

Published at : 24 Apr 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Maharashtra News BJP Maharashtra Politics Ncp Devendra Fadnavis CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Maharashtra Elections 2026: महाराष्ट्र विधान परिषद् चुनाव में इन नेताओं को टिकट नहीं देगी बीजेपी, 30 की लिस्ट दिल्ली भेजी
महाराष्ट्र विधान परिषद् चुनाव में इन नेताओं को टिकट नहीं देगी बीजेपी, 30 की लिस्ट दिल्ली भेजी
महाराष्ट्र
राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का रुख साफ, हर्षवर्धन सपकाल बोले- 'उद्धव ठाकरे...'
राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का रुख साफ, हर्षवर्धन सपकाल बोले- 'उद्धव ठाकरे...'
महाराष्ट्र
अंटॉप हिल ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टला, कार से पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद
अंटॉप हिल ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टला, कार से पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद
महाराष्ट्र
Maharashtra News: महाराष्ट्र में 5200 करोड़ की ऊर्जा डील, 1100 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन
महाराष्ट्र में 5200 करोड़ की ऊर्जा डील, 1100 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal Election: हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शेर बनाना ही था तो कायदे का बनाते', CM योगी की तस्वीर पर अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में कसा तंज
'शेर बनाना ही था तो कायदे का बनाते', CM योगी की तस्वीर पर अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में कसा तंज
विश्व
'कभी इंडिया आकर देखो मिस्टर ट्रंप, फिर...', भारत को नरक बताने पर ईरान ने लगाई लताड़, शेयर किया वीडियो
'कभी इंडिया आकर देखो मिस्टर ट्रंप, फिर...', भारत को नरक बताने पर ईरान ने लगाई लताड़, शेयर किया वीडियो
बॉलीवुड
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए 'धुरंधर' के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया इतने करोड़ का बोनस
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए धुरंधर के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया ये ऑफर
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
विश्व
India-US Relations: 'पहले के मुकाबले अब भारत...' पूर्व अमेरिकी राजदूत की ये बात ट्रंप को सुननी चाहिए, समझ आएगी इंडिया की असली वैल्यू
'पहले के मुकाबले अब भारत...' पूर्व अमेरिकी राजदूत की ये बात ट्रंप को सुननी चाहिए, समझ आएगी इंडिया की असली वैल्यू
एग्रीकल्चर
Irrigation Tips: कम पानी में ऐसे करें खेतों की सिंचाई, किसानों के लिए काम के हैं टिप्स
कम पानी में ऐसे करें खेतों की सिंचाई, किसानों के लिए काम के हैं टिप्स
लाइफस्टाइल
Screen Time Effects: खुश रहने के लिए बस अपने रुटीन में करें यह छोटा सा बदलाव, बाद में थैंक यू बोलेंगे आप
खुश रहने के लिए बस अपने रुटीन में करें यह छोटा सा बदलाव, बाद में थैंक यू बोलेंगे आप
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget