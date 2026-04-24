राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का रुख साफ, हर्षवर्धन सपकाल बोले- 'उद्धव ठाकरे...'

महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल ने शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके निवास ‘मातोश्री’ पर मुलाकात की. मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और भविष्य की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा हुई. महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों में बेहतर समन्वय बना रहे, इस उद्देश्य से यह बैठक हुई.

महाविकास अघाड़ी के अंदर सीटों को लेकर फॉर्मूला सामने आया है. कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल ने इस पर स्पष्ट किया कि इस बैठक में विधान परिषद चुनाव पर चर्चा नहीं हुई. कांग्रेस का रुख पहले से स्पष्ट है कि राज्यसभा चुनाव कांग्रेस लड़े और उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी का चेहरा होने के नाते विधान परिषद चुनाव लड़ें.

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बीजेपी मोर्चा पर क्या बोले कांग्रेस नेता?

वरली में बीजेपी के मोर्चे पर बोलते हुए सपकाल ने कहा कि केवल आयोजकों पर ही नहीं, बल्कि मोर्चे में शामिल मंत्रियों पर भी मामले दर्ज किए जाने चाहिए. इस मोर्चे के कारण वरली इलाके में भारी ट्रैफिक जाम हुआ. साथ ही, कांग्रेस द्वारा एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के बाद पत्रकारों को धमकाने की घटनाओं की भी उन्होंने निंदा की.

संजय गायकवाड की पुस्तक पर दी प्रतिक्रिया

‘शिवाजी कौन था?’ इस पुस्तक को लेकर शिवसेना विधायक संजय गायकवाड द्वारा प्रकाशक प्रशांत आंबी को दी गई धमकी को उन्होंने गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि 'पानसरे जैसा हाल करेंगे' जैसी बात सीधे हत्या की धमकी है. उन्होंने मांग की कि प्रशांत आंबी को तुरंत सुरक्षा दी जाए.

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि क्या कॉमरेड गोविंद पानसरे की हत्या में इस विधायक की कोई भूमिका है. उन्होंने कहा कि इसकी जांच मुख्यमंत्री को करानी चाहिए और इस तरह की खुली गुंडागर्दी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

महात्मा गांधी को लेकर क्या कहा?

हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का कोई समर्थन करता है तो वह भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है. जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है, और ऐसा बयान उसी के खिलाफ जाता है. उन्होंने कहा कि गांधी हत्या मामले में सात आरोपी थे, जिनमें से एक सरकारी गवाह बना और अन्य को सजा हुई. कपूर आयोग की रिपोर्ट और दिल्ली के लाल किले की अदालत के फैसले जैसे दस्तावेज मौजूद हैं. ऐसे में किसी जैन मुनि द्वारा गांधी हत्या का समर्थन करना गलत है.

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