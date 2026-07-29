महाराष्ट्र: वसई में बेटे के इलाज के बहाने मां का यौन शोषण, FIR दर्ज

महाराष्ट्र के वसई से आस्था के नाम पर विश्वासघात का मामला सामने आया है. यहां महिला के बेटे के इलाज के नाम पर उसका यौन शोषण किया. आरोपी शख्स महिला को एक तांत्रिक के पास ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया.

महिला ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

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क्या है मामला?

दरअसल, महिला का नाबालिग बेटा अक्सर बिमार रहता है. वो उसे ठीक करने लिए सभी उपाय कर रही थी. एक शख्स ने उसे झांसा दिया कि एक जादू-टोना करने वाला उसके बेटे को ठीक कर देगा. इसके बाद महिला ने उसकी बात मान ली. जानकारी के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर महिला को वसई फोर्ट में एक खुद को जादू-टोना करने वाले के पास ले गया और वहां उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. अपने साथ हुए इस हरकत से महिला टूट गई और उसने पुलिस को मामले की जानकारी दी. पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया कि अर्नाला के एक रिसॉर्ट में उसका यौन शोषण किया गया था.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

इसके बाद पुलिस ने अर्नाला कोस्टल पुलिस ने अजय कमलाकर राउत के खिलाफ FIR दर्ज की है, जबकि कथित जादू-टोना करने वाले की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस ने कहा कि जादू-टोना करने वाले पर पहले भी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था, और अब वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या दूसरी महिलाओं का भी इसी तरह शोषण किया गया था या उनके साथ पैसे की धोखाधड़ी की गई थी. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि आगे की जांच चल रही है, जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

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