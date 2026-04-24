अंटॉप हिल ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टला, कार से पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद

मुंबई के अंटॉप हिल ट्रैफिक पुलिस ने बहादुरी और सतर्कता का परिचय देते हुए संदिग्ध कार का पीछा कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. हेड कॉन्स्टेबल प्रभाकर पवार और कॉन्स्टेबल शरद आवाड ने काली फिल्म लगी संदिग्ध कार को देखते ही उसका पीछा शुरू किया.

पुलिस ने करीब 500 मीटर तक पीछा करने के बाद कार को रोकने में सफलता हासिल की. तलाशी के दौरान कार से एक पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पुलिस ने घटना में त्वरित कार्रवाई की है.

Mumbai News: ड्रग्स पार्टी नेटवर्क का भंडाफोड़, अब तक 11 गिरफ्तार, भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

मौके पर ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा. ट्रैफिक पुलिस से मिली सूचना के आधार पर वडाला टीटी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला अपने हाथ में लिया और संदिग्ध कार को जब्त कर लिया.

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पुणे के निवासी हैं. उनके पास हथियार मिलने से किसी बड़ी वारदात की आशंका जताई जा रही है. पुलिस इस मामले में सुपारी किलिंग के एंगल से भी जांच कर रही है. ट्रैफिक पुलिस और वडाला ट्रक टर्मिनस पुलिस की सतर्कता के चलते बड़ी घटना टलने की संभावना जताई जा रही है.

पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ

फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके मकसद को लेकर गहन जांच की जा रही है. पुलिस इस संदिग्ध कार की भी जांच कर रही है. साथ ही घटना के पीछे की साजिश का पता चलाया जा रहा है. पुलिस के इस एक्शन से इलाके में बड़ी घटना होने से बच गई.

पुलिस द्वारा इस घटना के पीछे की हर एंगल से जांच की जा रही है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. साथ ही अधिकारियों ने आनन-फानन में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है. प्रशासन द्वारा हर चीज की निगरानी की जा रही है.

'अगर मराठी भाषियों को परेशानी हुई तो...', आंदोलन कर रहे टैक्सीवालों को राज ठाकरे के बेटे की चेतावनी