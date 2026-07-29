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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशिर्डी में साईं बाबा को चढ़ा 1 करोड़ का स्वर्ण मुकुट, भक्त की गुरुदक्षिणा

शिर्डी में साईं बाबा को चढ़ा 1 करोड़ का स्वर्ण मुकुट, भक्त की गुरुदक्षिणा

Maharashtra News: गुरुपूर्णिमा के अवसर पर महाराष्ट्र के शिर्डी के श्री साईंबाबा समाधि मंदिर में एक भक्त ने गुरु पूर्णिमा समारोह के पहले दिन ही गुरु दक्षिणा के रूप में स्वर्ण मुकुट भेंट किया है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 29 Jul 2026 01:55 PM (IST)
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गुरुपूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है. इस अवसर पर महाराष्ट्र के शिर्डी के श्री साईंबाबा समाधि मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था का अनूठा उदाहरण देखने को मिला. यहां एक भक्त ने गुरु पूर्णिमा समारोह के पहले दिन ही गुरु दक्षिणा के रूप में स्वर्ण मुकुट भेंट किया है.

इस स्वर्ण मुकुट की कीमत एक से तीन करोड़ के करीब बताई जा रही है. अब यह स्वर्ण मुकुट श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया है. मीडिया को भक्त ने बताया कि वो हर बार कुछ न कुछ चढ़ावे में भेंट करता है. 

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भक्त की साईंबाबा को गुरु दक्षिणा

दरअसल, यह भक्त आंध्र प्रदेश के वेल्लूर का रहने वाला है और उसका नाम श्रीनिवास राव है. भक्त श्रीनिवास ने गुरुपूर्णिमा के पहले दिन साईं बाबा को 642 ग्राम वजनी सुंदर नक्काशीदार स्वर्ण मुकुट गुरुदक्षिणा के रूप में भेंट किया है. इस मुकुट की अनुमानित कीमत करीब ₹1 करोड़ 3 लाख बताई जा रही है.  श्रीनिवास राव ने मीडिया को बताया कि ये गुरुपूर्णिमा के अवसर पर मुझे  स्वर्ण मुकुट देने का अवसर मिला तो मैंने दे दिया. मुकुट पर नवग्रह देवताओं की सुंदर आकृतियां उकेरी गई हैं. इसपर अन्य देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई हैं.

हर साल साईं को अर्पित करते हैं भेंट

श्रीनिवास ने बताया कि वो 40 सालों से यहां आ रहे हैं और हर साल एक खास चढ़ावा श्री साईंबाबा को अर्पित करते हैं, कभी चांदी का कभ कैश कभी कुछ अपनी आस्था से भेंट करते हैं.  विशेष रूप से तैयार किए गए इस स्वर्ण मुकुट पर नवग्रह की आकृतियां उकेरी गई हैं और इसे अमेरिकन डायमंड से भी सजाया गया है, जिससे इसकी भव्यता और बढ़ जाती है. गुरुपूर्णिमा उत्सव के पहले ही दिन करोड़ों रुपये मूल्य के इस स्वर्ण दान ने श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया. मंदिर प्रशासन के अनुसार, गुरुपूर्णिमा के मुख्य दिन साईं बाबा की प्रतिमा को यही स्वर्ण मुकुट पहनाया जाएगा.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
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