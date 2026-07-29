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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: जेनिथ वॉटरफॉल में आफत में फंसी सैलानियों की जान, ऐसे किया रेस्क्यू

महाराष्ट्र: जेनिथ वॉटरफॉल में आफत में फंसी सैलानियों की जान, ऐसे किया रेस्क्यू

Zenith Waterfall Raigad: रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित जेनिथ वॉटरफॉल क्षेत्र में अचानक पानी का बहाव तेज होने से लगभग 70 पर्यटक फंस गए. हालांकि, सभी सैलानियों को सुरक्षित बचा लिया गया है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 29 Jul 2026 11:44 AM (IST)
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बरसात के दिनों में झरनों और जलाशयों के आस-पास घूमना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका उदाहरण महाराष्ट्र के राजगढ़ में ह हुई इस घटना से देखने को मिला है. राजगढ़ के जेनिथ वॉटरफॉल क्षेत्र में अचानक पानी का बहाव तेज होने से लगभग 70 फंस गए, हालांकि, राहत की बात यह है कि सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित जेनिथ वॉटरफॉल क्षेत्र में अचानक पानी का बहाव तेज होने से लगभग 70 पर्यटक फंस गए. भारी बारिश के कारण जलस्तर तेजी से बढ़ने से पर्यटक सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच सके. घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और खोपोली पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और संयुक्त रूप से बचाव अभियान शुरू किया.

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सभी पर्यटकों को किया गया रेस्क्यू

हालांकि, राहत की बात यह है कि बचाव दल ने सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि बारिश के मौसम में झरनों, नदियों और जलप्रपातों के पास जाने से बचें तथा प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें. समय रहते किए गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन से एक बड़ा हादसा टल गया.

जरा सी लापरवाही जान पर पड़ सकती है भारी

फिलहाल, इस घटना ने एक बार फिर साबित किया है कि बरसात के दिनों में झरनों, नदियों और जलप्रपातों के पास जाना और थोड़ी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है. राहत की बात यह है कि बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी 70 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. प्रशासन ने सभी लोगों से बरसात के दिनों में झरनों, नदियों और जलप्रपातों के पास जाने से बचने की अपील की है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
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