Maharashtra Karwa Chauth 2025 Moonrise Time: महाराष्ट्र के शहरों में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है?

Maharashtra Karwa Chauth 2025 Moonrise Time: महाराष्ट्र के शहरों में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है?

Maharashtra Karwa Chauth 2025 Moonrise Time Today: महाराष्ट्र समेत देशभर में आज करवा चौथ की धूम है. महाराष्ट्र करवा चौथ 2025 चंद्रोदय का समय, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है?

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 10 Oct 2025 04:13 PM (IST)
Preferred Sources

देशभर में करवा चौथ का व्रत आज (10 अक्टूबर) रखा जा रहा है. सुहागिने चांद को देखकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगी. इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए सूर्योदय से लेकर चांद के दर्शन तक निर्जला व्रत रखती हैं. हर साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाए जाने की परंपरा है. 

करवा चौथ पर सुहागिने भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की पूजा करती हैं. महिलाएं छलनी से चांद को देखती हैं. चांद को अर्घ्य अर्पित करने और मिट्टी के करवा (करक) से जल चढ़ाने के बाद व्रत का समापन किया जाता है. इस व्रत में करवा का खास महत्व होता है, जिसे पूजा के बाद ब्राह्मण को दान दिया जाता है.

करवा चौथ 2025 महाराष्ट्र के शहरों में चंद्रोदय समय (Karwa Chauth 2025 Moonrise Time)

मुंबई - 08 बजकर 56
पुणे- 08 बजकर 52
नागपुर - 08 बजकर 24
नासिक - 07 बजकर 18
कोल्हापुर - 07 बजकर 42
औरंगाबाद - 07 बजकर 57
अहमदनगर - 07 बजकर 57
सातारा - 08 बजकर 35
भुसावल - 08 बजकर 10
अकोला - 06 बजकर 52
लातूर - 07 बजकर 57

महिलाएं पूरे दिन उपवास रखने के बाद चांद के दर्शन करने के बाद ही कुछ ग्रहण करती हैं, ऐसे में उन्हें चांद के निकलने का बेसब्री से इंतजार रहता है. आइए जानते हैं कि मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य शहरों में करवा चौथ का चांद कब दिखेगा. द्रिक पंचांग के हिसाब से इस साल करवा चौथ का चांद निकलने का वक्त 8 बजकर 14 मिनट पर बताया जा रहा है. हालांकि देश के अलग-अलग शहरों में टाइमिंग का थोड़ा अंतर हो सकता है. मुंबई में करवा चौथ का चांद रात 8 बजकर 55 मिनट पर निकलेगा. वहीं पुणे में यह रात 8 बजकर 52 मिनट पर दिखेगा. 

करवा चौथ पर पूजन के लिए शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के मुताबिक इस वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10 बजकर 54 मिनट से लेकर 10 अक्टूबर को शाम 07 बजकर 38 मिनट तक है. आज करवा चौथ के पूजन के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 57 मिनट से शाम 7 बजकर 11 मिनट तक बताया गया है. करवा चौथ के दिन पूजा करने के दौरान महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं, जिसे शुभ और अनिवार्य बताया गया है. इसे सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है.

Published at : 10 Oct 2025 04:12 PM (IST)
MUMBAI MAHARASHTRA NEWS Karwa Chauth 2025
Embed widget