महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ को लेकर सियासत तेज हो गई है. राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने इस योजना पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इससे अन्य सरकारी योजनाओं पर असर पड़ सकता है क्योंकि फिलहाल सभी विभाग फंड की कमी से जूझ रहे हैं.

वहीं शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) ने इस बयान पर पलटवार करते हुए साफ कहा है कि यह योजना लाखों बहनों की उम्मीद से जुड़ी है, इसे किसी भी हालत में बंद नहीं किया जाएगा.

‘योजना को कभी बंद नहीं किया जा सकता’- शिवसेना

शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने भुजबल के बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “योजना हमारी प्रमुख थीम है, जिसे लाखों बहनों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए इसे कभी बंद नहीं किया जा सकता. योजना के लिए आवंटित धन नियमित जारी रहेगा और सरकार मजबूत है. सभी विभागों को आवश्यक फंड मिल रहा है.”

हेगड़े ने आगे कहा कि सरकार न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि राज्य के समग्र विकास के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा, “मुंबई में मेट्रो, कोस्टल रोड और हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. पूरे महाराष्ट्र में पुल, सिंचाई परियोजनाएं और किसानों के मुआवजे का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है.”

शिवसेना प्रवक्ता ने योजना को महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक बताया और विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक स्टंट करार दिया.

'बिहार में एनडीए फिर सत्ता में आएगा'- हेगड़े

कृष्णा हेगड़े ने बिहार विधानसभा चुनाव पर आए आईएएनएस-मैट्रिज सर्वे को सटीक बताया. उन्होंने कहा कि सर्वे के मुताबिक एनडीए को बहुमत मिलना तय है. उन्होंने कहा, “पोल प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है. बिहार में फिर भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार बनेगी. युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों और हर वर्ग के लिए काम हुआ है. जातिगत जनगणना पूरी हुई और सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचीं. नीतीश के नेतृत्व में जनता संतुष्ट है, भाजपा को भरपूर समर्थन मिलेगा.”

दार्जिलिंग हादसे पर केंद्र की त्वरित कार्रवाई

दार्जिलिंग में भूस्खलन से हुई मौतों पर भी हेगड़े ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने तुरंत राहत सामग्री भेजी है. हेगड़े ने कहा, “मोदी ने राहत कार्यों में पूरी टीम लगाई और भाजपा कार्यकर्ता मदद कर रहे हैं. ममता सरकार के कार्यकाल में कोई ठोस काम नहीं हुआ. वह आपदा में राहत देने में असमर्थ रही और अब बयानबाजी से नाकामी छिपा रही हैं.”

लालू यादव पर किया पलटवार

राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव के हालिया बयान पर भी शिवसेना प्रवक्ता ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा, “एनडीए की जीत होने वाली है. आरजेडी और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फिर से इलेक्शन हारने वाली है. मुझे लगता है चुनाव की तारीखों के हिसाब से कांग्रेस को छह सीट और राजद को 11 सीट पर ही जीत मिलने वाली है. लालू यादव नौ, दो और ग्यारह होने की जो बात कर रहे हैं, वह राजद और कांग्रेस का होने वाला है.”