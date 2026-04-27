महाराष्ट्र में जानलेवा गर्मी! हीटस्ट्रोक से 9 महीने की बच्ची की गई जान, कई लोगों की मौत

महाराष्ट्र में अप्रैल की गर्मी जानलेवा हो गई है. राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी और तपिश पड़ रही है. महाराष्ट्र में इस साल अप्रैल का महीना लोगों के लिए तपन और जलन भरा है. विदर्भ से लेकर मध्य महाराष्ट्र तक तापमान ने कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

बढ़ती गर्मी के कारण लातूर जिले के औसा तालुका के गोंद्री गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. लातूर में 9 महीने की मासूम बच्ची की हीट स्ट्रोक से मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि बच्ची कम ऊंचाई वाले टीन के घर में झूले में सो रही थी.

दोपहर के समय मां काम में व्यस्त थी, इसलिए बच्ची को झूले में सुला दिया था. इसी दौरान तेज गर्मी और उमस के कारण बच्ची का गला सूख गया और जीभ तालू से चिपकने से उसकी मौत हो गई.

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गर्मी ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड

राज्य के अकोला में रविवार, 26 अप्रैल को इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया. यहां पारा 46.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो पिछले पांच साल में अप्रैल महीने का सबसे अधिक तापमान है. हालांकि, पांच साल पहले अप्रैल में यहां 47.7 डिग्री का रिकॉर्ड दर्ज किया जा चुका है.

मौसम विभाग के मुताबिक, फिलहाल राज्य में शुष्क मौसम बना हुआ है और पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे-धीरे पूर्व की ओर बढ़ रहा है. इसके चलते विदर्भ में अगले दो दिनों तक लू जैसी स्थिति बने रहने का अनुमान है.

46 डिग्री तक पहुंचा कई जिलों का पारा

महाराष्ट्र के अन्य शहरों की बात करें तो अमरावती में 46.8, वर्धा में 46.4 और यवतमाल में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. वहीं, नागपुर, चंद्रपुर और भंडारा में भी तापमान 44 से 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है.

मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है. परभणी में 43.5, मालेगांव में 43.2 और सोलापुर में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

कोकण क्षेत्र की बात करें तो यहां तापमान अपेक्षाकृत कम है, लेकिन उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. डहाणू में अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं मुंबई में सांताक्रूज़ केंद्र पर 33.8 और कुलाबा केंद्र पर 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी में भी नमी अधिक होने से गर्मी का असर ज्यादा महसूस हो रहा है.

कब मिलेगी गर्मी से राहत?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, फिलहाल राज्य में प्रतिचक्रवाती स्थिति बनी हुई है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है. हालांकि अगले चार से पांच दिनों में इसके कमजोर पड़ने की संभावना है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है.

मौसम विभाग ने अकोला, अमरावती और वर्धा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा और बुलढाणा में येलो अलर्ट घोषित किया गया है. कुल मिलाकर, राज्य में फिलहाल भीषण गर्मी का दौर जारी है, और लोगों को अगले कुछ दिनों तक सावधानी बरतने की जरूरत है. राहत की उम्मीद जरूर है, लेकिन फिलहाल तपिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है.

खेत में काम करते समय किसान की मौत

महाराष्ट्र के लातूर जिले के निलंगा के औराद शहाजणी में तापमान 42.8 डिग्री पार हो गया है. यहां लू के चलते एक किसान की मौत हो गई है. 60 वर्षीय लक्ष्मण दादाराव भंडारे खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक गिर पड़े और उनकी दुखद मृत्यु हो गई. यह महाराष्ट्र में हीट स्ट्रोक से तीसरी मौत है.

पिछले 15 दिनों से इलाके का तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, जबकि अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. शरीर को झुलसा देने वाली इस गर्मी में लक्ष्मण भंडारे खेत में काम कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें अचानक चक्कर आया और वे जमीन पर गिर पड़े.

उन्हें तुरंत औराद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन हालत गंभीर होने के कारण आगे के इलाज के लिए निलंगा ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में ही उनका निधन हो गया.

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