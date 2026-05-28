बांकीपुर सीट से जन सुराज के चुनाव लड़ने पर JDU का बड़ा बयान, 'प्रशांत किशोर भी…'

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. इस सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे, लेकिन अब उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली है. ऐसे में उपचुनाव होना है. इस सीट सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि बांकीपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी दमखम से यहां भाजपा को हराने में जुट गए हैं. इस पर अब जेडीयू का रिएक्शन आया है.

'विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं, उपचुनाव भी लड़ेंगे…'

गुरुवार (28 मई, 2026) को जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने इस पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया. बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर के चुनावी ऐलान पर अशोक चौधरी ने कहा, "बहुत लोग लड़ेंगे. प्रशांत किशोर भी लड़ेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी है… लड़ने का क्या है… विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं, उपचुनाव भी लड़ेंगे, आने वाले समय में लोकसभा भी लड़ेंगे, फिर विधानसभा भी लड़ेंगे, ये तो पार्ट है…"

'…ये तो समय बताएगा'

मीडिया ने अशोक चौधरी से सवाल दोहराया, कहा कि प्रशांत किशोर का कहना है कि नितिन नवीन के गढ़ में चुनाव लड़कर बीजेपी को पराजित किया जाएगा. इस पर अशोक चौधरी ने कहा, "पराजित तो जनता करेगी न… जनता प्रशांत किशोर की पार्टी को पराजित करती है या भारतीय जनता पार्टी को करती है ये तो समय बताएगा. ये तो जनता के हाथ में है…" बता दें कि अभी ये तय नहीं है कि बांकीपुर से प्रशांत किशोर लड़ेंगे या नहीं.

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अशोक चौधरी गुरुवार को पार्टी दफ्तर में जनता दरबार के तहत समस्या सुन रहे थे. इसी दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों पर भी जवाब दिया. दूसरी ओर पटना के गांधी मैदान में बकरीद की नमाज अदा की गई. हर वर्ष नीतीश कुमार गांधी मैदान पहुंचते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नहीं पहुंचे. कोई मंत्री भी गांधी मैदान नहीं गया. इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री को कोई काम होगा इसलिए वह नहीं गए. यह सब हमारे अल्पसंख्यक मंत्री देखते हैं. वो भी गांव गए हुए हैं. बाकी लोगों को भी कहीं जाना होगा इसलिए गांधी मैदान नहीं गए हैं.

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