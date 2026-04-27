मुंबई: तरबूज खाने से खत्म हुआ परिवार! माता-पिता और दो बच्चियों की मौत, रिश्तेदार लेकर आए थे फल

गर्मी में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले फलों में से एक तरबूज अगर जानलेवा हो जाए, तो यह हैरान करने वाली बात है. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि यह तरबूज रिश्तेदार लेकर आए थे.

दरअसल, मुंबई के पायधुनी इलाके में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के चार लोगों की जान चली गई. लोगों का कहना है कि परिवार वालों ने पहले बिरयानी खाई थी और उसके बाद तरबूज खाया.

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मरने से पहले खुद पुलिस को बताया था

मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, एक ही परिवार के चार सदस्यों की फूड पॉइजनिंग के कारण मौत हो गई है. अपनी मौत से कुछ ही समय पहले पुलिस को दिए गए एक बयान में, परिवार के एक सदस्य ने बताया कि उन सभी ने एक साथ बिरयानी खाई थी, जिसके बाद उन्होंने तरबूज खाया था.

मृतकों में दो बच्चियां और माता-पिता

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में मौत का सही कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा. फिलहाल, मृतकों की पहचान अब्दुल्ला डोकडिया (40), नसरीन डोकडिया (35), और उनकी बेटियों, आयशा (16) और जैनब (13) के रूप में हुई है. इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है.

पुलिस ने जानकारी दी है कि 25 अप्रैल को, चार लोगों के परिवार ने अपने 5 अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर रात करीब 10:30 बजे खाना खाया था. अन्य करीबी रिश्तेदार बाद में अपने-अपने घर लौट गए. फिर देर रात 1:00-1:30 बजे के बीच, मृत चारों लोगों ने तरबूज खाया. रविवार की सुबह 5:30-6:00 बजे के बीच, चारों को उल्टी और दस्त होने लगे.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

इसके बाद उन्हें पारिवारिक डॉक्टर को दिखाया गया और फिर JJ अस्पताल रेफर कर दिया गया जहां उनकी मौत हो गई. शवों का पोस्टमार्टम कर दिया गया है. रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. पैथोलॉजी रिपोर्ट आने तक डॉक्टरों की राय सुरक्षित रखी गई है.

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