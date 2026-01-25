महाराष्ट्र: दोस्ती हुई शर्मसार, सहेली का प्राइवेट वीडियो युवती ने बॉयफ्रेंड को भेजा, FIR दर्ज

छत्रपति संभाजीनगर शहर के सिडको इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्रा के साथ उसकी ही सहेली ने ऐसा घिनौना काम किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. आरोप है कि सहेली ने कपड़े बदलते समय पीड़िता का वीडियो बना लिया और उसे अपने बॉयफ्रेंड को भेज दिया.

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता और आरोपी दोनों इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर की छात्राएं हैं और पिछले तीन सालों से एक ही हॉस्टल में रह रही थीं. दोनों के बीच अच्छी दोस्ती मानी जाती थी, लेकिन इसी भरोसे को आरोपी ने तोड़ दिया. पीड़िता को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि उसकी अपनी दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकती है.

फोन पर बातचीत से हुआ शक

घटना 19 जनवरी की रात करीब 10 बजे की है. उस वक्त पीड़िता ने देखा कि आरोपी लड़की अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी. बातचीत के दौरान वह कह रही थी, “फोटो और वीडियो कैसे लगे? क्या ये हॉट हैं?” यह सुनकर पीड़िता को शक हुआ और उसने आरोपी पर नजर रखना शुरू किया.

मोबाइल चेक करते ही खुली सच्चाई

शक पुख्ता होने पर पीड़िता ने आरोपी लड़की को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसका मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया. पासवर्ड पूछने के बाद जब फोन चेक किया गया तो सच्चाई सामने आ गई. मोबाइल में पीड़िता के कपड़े बदलते समय बनाए गए वीडियो मौजूद थे, जिन्हें आरोपी ने अपने बॉयफ्रेंड को भेजा था.

इस घटना से पीड़िता बुरी तरह टूट गई और मानसिक रूप से सदमे में आ गई. वह तुरंत सिडको पुलिस स्टेशन पहुंची और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी छात्रा और उसके बॉयफ्रेंड स्वराज धलगड़े के खिलाफ आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. हॉस्टल की सुरक्षा और छात्राओं की निजता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. यह घटना दोस्ती के नाम पर किए गए विश्वासघात का बेहद शर्मनाक उदाहरण बन गई है.