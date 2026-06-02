India@2047 Conclave में शामिल होंगी BMC कमिश्नर अश्विनी भिड़े, मुंबई के भविष्य पर रखेंगी बात

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की कमिश्नर अश्विनी भिड़े 3 जून 2026 को आयोजित होने वाले ABP नेटवर्क के 'India@2047 Conclave' में शामिल होंगी, जो सुबह 10 बजे से शुरू होगा. इस कार्यक्रम के दौरान वह 'Making Mumbai Great Again: Remaking the Maximum City' विषय पर अपने विचार रखेंगी.

इस सत्र में मुंबई के भविष्य, शहरी विकास, नागरिक सुविधाओं और सतत विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. माना जा रहा है कि अश्विनी भिड़े देश की आर्थिक राजधानी को आने वाले सालों की जरूरतों के मुताबिक विकसित करने की दिशा में चल रहे प्रयासों और योजनाओं पर भी विस्तार से बात करेंगी.

तीन दशक के अनुभव के साथ अश्विनी भिड़े सबसे चर्चित नौकरशाही

करीब तीन दशक लंबे प्रशासनिक अनुभव के साथ अश्विनी भिड़े महाराष्ट्र की सबसे चर्चित और प्रभावशाली नौकरशाहों में गिनी जाती हैं. उन्होंने अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत कोल्हापुर में सहायक कलेक्टर के रूप में की थी, जहां उन्होंने 1997 से 1999 तक सेवा दीं. इसके बाद उन्होंने 1999 और 2000 के बीच सिंधुदुर्ग जिले की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियां निभाईं. इन सालों के दौरान भिड़े ने एक अनुभवी नौकरशाह के रूप में अपनी पहचान बनाई है.

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अश्विनी भिड़े योगदान के चलते उन्हें मिली 'मुंबई की मेट्रो वुमन' की पहचान

अश्विनी भिड़े को विशेष रूप से मुंबई के परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने के लिए जाना जाता है. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रबंध निदेशक के रूप में उन्होंने कोलाबा-बांद्रा-SEEPZ मेट्रो कॉरिडोर परियोजना को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें उनकों इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और पर्यावरण से जुड़ी कई मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ा. इसी योगदान के चलते उन्हें 'मुंबई की मेट्रो वुमन' के नाम से भी पहचान मिली.

'India@2047 Conclave' में देश के भविष्य पर होगी चर्चा

ABP नेटवर्क ने स्वतंत्र पत्रकारिता और कई भाषाओं में कवरेज करने के लिए अपनी एक खास पहचान बनाई है. 'India@2047 Conclave' देश के विभिन्न क्षेत्रों के नीति-निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने वाला प्रमुख आयोजन है, जहां भारत के भविष्य और विकास पर गंभीर चर्चा की जाएगी.

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