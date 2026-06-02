हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: India@2047 Conclave में शामिल होंगी BMC कमिश्नर अश्विनी भिड़े, मुंबई के भविष्य पर रखेंगी बात

Mumbai News: India@2047 Conclave में शामिल होंगी BMC कमिश्नर अश्विनी भिड़े, मुंबई के भविष्य पर रखेंगी बात

Mumbai News In Hindi: BMC की कमिश्नर अश्विनी भिड़े 3 जून को आयोजित ABP नेटवर्क के 'India@2047 Conclave' में शामिल होंगी. इस कार्यक्रम में वे मुंबई के भविष्य, शहरी विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 02 Jun 2026 11:00 AM (IST)
Preferred Sources

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की कमिश्नर अश्विनी भिड़े 3 जून 2026 को आयोजित होने वाले ABP नेटवर्क के 'India@2047 Conclave' में शामिल होंगी, जो सुबह 10 बजे से शुरू होगा. इस कार्यक्रम के दौरान वह 'Making Mumbai Great Again: Remaking the Maximum City' विषय पर अपने विचार रखेंगी.

इस सत्र में मुंबई के भविष्य, शहरी विकास, नागरिक सुविधाओं और सतत विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. माना जा रहा है कि अश्विनी भिड़े देश की आर्थिक राजधानी को आने वाले सालों की जरूरतों के मुताबिक विकसित करने की दिशा में चल रहे प्रयासों और योजनाओं पर भी विस्तार से बात करेंगी.

तीन दशक के अनुभव के साथ अश्विनी भिड़े सबसे चर्चित नौकरशाही 

करीब तीन दशक लंबे प्रशासनिक अनुभव के साथ अश्विनी भिड़े महाराष्ट्र की सबसे चर्चित और प्रभावशाली नौकरशाहों में गिनी जाती हैं. उन्होंने अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत कोल्हापुर में सहायक कलेक्टर के रूप में की थी, जहां उन्होंने 1997 से 1999 तक सेवा दीं. इसके बाद उन्होंने 1999 और 2000 के बीच सिंधुदुर्ग जिले की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियां निभाईं. इन सालों के दौरान भिड़े ने एक अनुभवी नौकरशाह के रूप में अपनी पहचान बनाई है.

Maharashtra: महाराष्ट्र में रिश्ते हुए शर्मसार! शराब के नशे में बेटे ने दिव्यांग पिता को उतारा मौत के घाट

अश्विनी भिड़े योगदान के चलते उन्हें मिली 'मुंबई की मेट्रो वुमन' की पहचान

अश्विनी भिड़े को विशेष रूप से मुंबई के परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने के लिए जाना जाता है. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रबंध निदेशक के रूप में उन्होंने कोलाबा-बांद्रा-SEEPZ मेट्रो कॉरिडोर परियोजना को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें उनकों इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और पर्यावरण से जुड़ी कई मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ा. इसी योगदान के चलते उन्हें 'मुंबई की मेट्रो वुमन' के नाम से भी पहचान मिली.

'India@2047 Conclave' में देश के भविष्य पर होगी चर्चा

ABP नेटवर्क ने स्वतंत्र पत्रकारिता और कई भाषाओं में कवरेज करने के लिए अपनी एक खास पहचान बनाई है. 'India@2047 Conclave' देश के विभिन्न क्षेत्रों के नीति-निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने वाला प्रमुख आयोजन है, जहां भारत के भविष्य और विकास पर गंभीर चर्चा की जाएगी.

Maharashtra News: सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती का खौफनाक अंत, महाराष्ट्र में युवक की गला रेतकर हत्या

Published at : 02 Jun 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
BMC MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Mumbai News: India@2047 Conclave में शामिल होंगी BMC कमिश्नर अश्विनी भिड़े, मुंबई के भविष्य पर रखेंगी बात
India@2047 Conclave में शामिल होंगी BMC कमिश्नर अश्विनी भिड़े, मुंबई के भविष्य पर रखेंगी बात
महाराष्ट्र
Mumbai News: किराए का नया रिकॉर्ड: वर्ली के लग्जरी फ्लैट का 5 साल का किराया 18.06 करोड़
मुंबई में किराए का नया रिकॉर्ड: वर्ली के लग्जरी फ्लैट का 5 साल का किराया 18.06 करोड़
महाराष्ट्र
dnp..... Mumbai Weather: मुंबई में गर्मी से राहत या तूफान की आहट? अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी
मुंबई में गर्मी से राहत या तूफान की आहट? अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी
महाराष्ट्र
Mumbai News: बांद्रा पथराव केस में एक और गिरफ्तारी, गरीब नगर बवाल में अब तक 20 अरेस्ट
मुंबई: बांद्रा पथराव केस में एक और गिरफ्तारी, गरीब नगर बवाल में अब तक 20 अरेस्ट
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Death Murder Case: कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे गिरिबाला और समर्थ | CBI | Giribala Singh |
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान की नई धमकी! क्या बंद होगा बाब अल-मंदेब? | Hormuz | Trump
CM Yogi Adityanath Speech: Social Media पर CM Yogi की नसीहत! | Education | UP CM
Surya Murder Case | CM Yogi | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Surya Murder Case | CM Yogi | Asad Encounter | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Twisha Death Case: 72 घंटे में 72 सवाल, CBI ने ट्विशा के पति समर्थ और सास गिरिबाला से क्या-क्या पूछा?
72 घंटे में 72 सवाल, CBI ने ट्विशा के पति समर्थ और सास गिरिबाला से क्या-क्या पूछा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Elections 2027: यूपी में कांग्रेस की मांग बढ़ा सकती है सपा की मुश्किलें! अखिलेश यादव ने भी बनाया बड़ा प्लान 
यूपी में कांग्रेस की मांग बढ़ा सकती है सपा की मुश्किलें! अखिलेश यादव ने भी बनाया बड़ा प्लान 
इंडिया
आ रही 'आफत', अल नीनो मचाएगा तांडव, बदलेगी तूफानों की रफ्तार, भारत पर 'भयंकर' असर
आ रही 'आफत', अल नीनो मचाएगा तांडव, बदलेगी तूफानों की रफ्तार, भारत पर 'भयंकर' असर
स्पोर्ट्स
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
बॉलीवुड
रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, पुलिस ने हाउस हेल्प को किया गिरफ्तार
रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, हाउस हेल्प गिरफ्तार
इंडिया
'अगर आप हाथ-पैर काटते हैं, तभी...', अपराधों से निपटने के लिए हाई कोर्ट ने की मुस्लिम देशों जैसी सजा की वकालत
'अगर आप हाथ-पैर काटते हैं, तभी...', अपराधों से निपटने के लिए HC ने की मुस्लिम देशों जैसी सजा की वकालत
ट्रेंडिंग
शादी के दिन ठुमके छोड़ दूल्हे से पंजा लड़ाने लगी धाकड़ दुल्हन, तेवर देख सदमे में आई बारात
शादी के दिन ठुमके छोड़ दूल्हे से पंजा लड़ाने लगी धाकड़ दुल्हन, तेवर देख सदमे में आई बारात
टेक्नोलॉजी
Apple नहीं, सैमसंग ने बनाया है iPhone का ये पॉपुलर फीचर, जानकर रह जाएंगे हैरान
Apple नहीं, सैमसंग ने बनाया है iPhone का ये पॉपुलर फीचर, जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget