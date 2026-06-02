मुंबई में किराए का नया रिकॉर्ड: वर्ली के लग्जरी फ्लैट का 5 साल का किराया 18.06 करोड़

मुंबई में प्रॉपर्टी के रेट अपने उच्चतम स्तर पर हैं. यहां के रियल स्टेट मार्केट से एक चौंकाने वाली डील सामने आई है. वर्ली में देश के सबसे मशहूर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में से एक 'थ्री सिक्सटी वेस्ट' में एक शानदार फ्लैट के लिए 18.06 करोड़ रुपये का रेंटल एग्रीमेंट रजिस्टर किया गया है. दिलचस्प बात यह है कि यह रकम घर खरीदने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ पांच साल रहने के लिए कैलकुलेट की जाएगी.

27 मई, 2026 को रजिस्टर हुए इस एग्रीमेंट के मुताबिक, कोल्हापुर की SGG वेंचर्स LLP ने वर्ली में थ्री सिक्सटी वेस्ट के टावर B की 22वीं मंजिल पर 6,831 स्क्वेयर फीट का एक शानदार फ्लैट किराए पर लिया है. इस फ्लैट का मालिक डेरिव ट्रेडिंग एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड है. इस एग्रीमेंट के लिए 1.65 करोड़ रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया गया है और एग्रीमेंट पर 4.73 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी दी गई है.

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महीने का किराया 27.50 लाख से शुरू

एग्रीमेंट के पहले साल में किराया 27.50 लाख रुपये प्रति महीना होगा. यह हर साल 5 परसेंट बढ़कर पांचवें साल में 33.42 लाख रुपये तक पहुंच जाएगा. पूरे पांच साल के समय में कुल किराया 18 करोड़ 6 लाख 74 हजार 511 रुपये होगा और औसत महीने का किराया लगभग 30.11 लाख रुपये है. अरब सागर और बांद्रा-वर्ली सी लिंक के शानदार नजारों के साथ, यह प्रोजेक्ट साउथ मुंबई के सबसे शानदार पतों में से एक माना जाता है. इस एरिया में अभी प्रॉपर्टी की कीमतें 70,000 रुपये से 83,000 रुपये प्रति स्क्वेयर फुट के बीच हैं.

खरीदने से ज्यादा महंगा पड़ा किराया

रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस लीज पर खर्च हुए 18.06 करोड़ रुपये से वर्ली एरिया में ही 2,100 से 2,500 स्क्वेयर फुट का एक अलग घर खरीदा जा सकता था. इसलिए, यह चर्चा कि 'किराए पर लेना घर खरीदने से ज्यादा महंगा है' अब मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर में गूंजने लगी है. इस ट्रांज़ैक्शन से मुंबई में लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में बढ़ती डिमांड और एलीट कस्टमर्स की खर्च करने की कैपेसिटी एक बार फिर सामने आई है.

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