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महाराष्ट्र के धुले में गहराई ईधन की समस्या, गैस के लिए पंप के बाहर लगी कतार

Dhule News: धुले शहर में ईधन की कमी के चलते रिक्शा चालकों ने गैस की मांग को लेकर पंप के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही प्रशासन और सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 06 Apr 2026 06:52 AM (IST)
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महाराष्ट्र के धुले से गैस की किल्लत की तस्वीरें सामने आई हैं, धुले में गैस की कमी के कारण रिक्शा वालों ने गैस पंप के बाहर लंबी लाइनें लगा ली. सुबह से ही रिक्शा वाले अपने रिक्शा में गैस भरवाने के लिए बड़ी संख्या में जमा हो गए थे. हालांकि, टेक्निकल खराबी के चलते रिक्शा में गैस न भरने के कारण गुस्साए रिक्शा वालों ने पंप पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही प्रशासन और सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया. 

वहीं ईधन की समस्या को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान यह भी देखा गया है कि रिक्शा वालों और पेट्रोल पंप वालों के बीच हल्की झड़प भी हुई हैं. बताते चलें कि खाड़ी देशों में युद्ध के बने तनाव की वजह से भारत में ईधन की आपूर्ति प्रभावित हुई है, साथ ही ईधन की कीमतें भी बढ़ गई है.

गैस न मिलने पर रिक्शा वालों की बढ़ी परेशानी

गौरतलब है कि धुले के कई गैस पंपों पर गैस न मिलने से रिक्शा वालों को काफी परेशानी हो रही है. यह बात सामने आई है कि गैस की कमी के कारण कई रिक्शा वालों को अपने रिक्शा को धक्का देना पड़ रहा है. धुले में कई कंपनियों के गैस खत्म होने पर, रिक्शा चालक शहर के चालीसगांव रोड इलाके में कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम के गो गैस गैस पंप पर गैस भरवाने के लिए उमड़ पड़े. 

हालांकि, रिक्शा चालकों के कहने पर 120 रुपये प्रति kg की दर से मिलने वाली गैस 115 रुपये प्रति kg की दर से बांटी जा रही है. यह जानकारी कॉन्फिडेंस पेट्रोल पंप के भरत अग्रवाल ने दी है.

गैस के लिए पंप पर लग गई लाइन

जब शहर के सभी रिक्शा चालक गैस भरवाने के लिए इस पंप पर उमड़े, तो देखा गया कि डेढ़ से दो किलोमीटर तक रिक्शा चालकों की लाइन लग गई. घंटों इंतजार के बाद भी गैस न मिलने पर रिक्शा चालकों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है. रिक्शा चालकों ने यह भी तय कर लिया है कि वे बिना गैस भरवाए नहीं जाएंगे. इसलिए, प्रशासन इस पर क्या हल निकालता है? यह देखना अहम होगा.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 06:52 AM (IST)
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