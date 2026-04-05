बारामती विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है. इस बीच कांग्रेस ने आकाश मोरे को अपना उम्मीदवार बनाया है. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार महायुति की उम्मीदवार हैं. कांग्रेस छोड़कर अन्य सभी दलों ने निर्विरोध चुनाव की बात कही लेकिन कांग्रेस में अपना उम्मीदवार देकर तय कर दिया कि चुनाव निर्विरोध नहीं होगा. ये सीट महाराष्ट्र के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और दिवंगत NCP नेता अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई है.

उपचुनाव को लेकर प्रदेश की डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार 6 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगी. इस दौरान कई दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे. जानकारी के मुताबिक नामांकन प्रक्रिया के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी रहेंगे.

बारामती सीट पर अजित पवार का रहा दबदबा

दिवंगत एनसीपी नेता अजित पवार का बारामती सीट पर लंबे समय तक दबदबा रहा और वे यहां से आठ बार विधायक चुने गए थे, जिससे यह सीट सियासी तौर से बेहद अहम मानी जाती है. सुनेत्रा पवार का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश मोरे से होगा. सुनेत्रा पवार इस सीट पर कब्जा करने के लिए पूरी कोशिश में जुटी हैं. वहीं कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार की जीत के लिए रणनीति बनाने में जुटी है.

23 अप्रैल को बारामती में उपचुनाव

भारत निर्वाचन आयोग ने 15 मार्च 2026 को महाराष्ट्र की दो सीटों राहुरी और बारामती विधानभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा की थी. इनमें राहुरी सीट बीजेपी के विधायक रहे शिवाजी कर्डीले और बारामती सीट अजित पवार के निधन की वजह से खाली हुई है. यहां दोनों सीटों पर 23 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं. दोनों सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे.

28 जनवरी को विमान हादसे में अजित पवार का निधन

बता दें कि बारामती में 28 जनवरी 2026 को हुए विमान हादसे में अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी. जिसके बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया गया था.