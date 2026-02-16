Maharashtra: बुलढाणा में 4 दिनों के भीतर 8वीं क्लास के दो बच्चों ने किया सुसाइड, दोनों थे दोस्त

Maharashtra News: यह अक्सर देखा जाता है कि माता-पिता की डांट-फटकार से परेशान होकर बच्चे कभी-कभी गलत रास्ता अपनाने लगते हैं, जिससे उनके परिवार को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. महाराष्ट्र के बुलढाणा से ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ही स्कूल की आठवीं कक्षा के दो छात्रों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया है.

महाराष्ट्र के बुलढाणा में भारत विद्यालय के 14 साल का छात्र नमन अरुण राउत ने कथित तौर पर 11 फरवरी को अपने घर पर आत्महत्या कर ली. कुछ ही दिनों बाद, 14 फरवरी को उसके दोस्त अथर्व वैभव राणे, जो उसी स्कूल में पढ़ते थे, ने भी कथित रूप से आत्महत्या कर ली. नमन अरुण राउत के माता-पिता शिक्षक हैं, जबकि अथर्व वैभव राणे के पिता पुलिसकर्मी हैं. दोनों नाबालिगों की मौतों ने उनके परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है.

परिवार और समाज में मचा सदमा

पुलिस ने बताया कि वे दोनों मामलों के बीच संबंध की जांच कर रहे हैं. अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों छात्रों ने ऐसा कदम क्यों उठाया. इस घटना के बाद स्कूल, परिवार और समाज में गहरा शोक है. नाबालिगों की कथित आत्महत्या के बाद लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं और यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बच्चों ने इतनी छोटी उम्र में मौत को क्यों अपनाया.

जांच जारी, कारणों का पता लगाने की कोशिश

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे दोनों मामलों की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं या नहीं. स्थानीय प्रशासन और स्कूल प्रशासन भी इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कार्रवाई कर रहे हैं.