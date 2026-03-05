ईरान-इजरायल जंक के बीच दुबई में फंसे लोगों की मदद को आगे आए सोनू सूद, किया ये ऐलान

मशहूर अभिनेता और प्रोड्यूसर सोनू सूद ने एक बार फिर मुश्किल घड़ी में मदद का हाथ आगे बढ़ाया है. ईरान-इजरायल के बीच चल रहे तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच दुबई में फंसे लोगों के लिए उन्होंने मुफ्त आवास उपलब्ध कराने का एलान किया है. खास बात यह है कि यह मदद सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं बल्कि मानवता के आधार पर सभी के लिए है.

बिना शर्त और बिना पैसे के मिलेगा आवास

सोनू सूद ने कहा कि जो लोग दुबई में फंसे हैं और उनके पास सुरक्षित आवास नहीं है उन सभी की वे बिना किसी शर्त और बिना पैसे के मदद करेंगे. उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर आप या आपके किसी परिचित के पास रहने की जगह नहीं है तो वे सीधे इंस्टाग्राम के जरिए उनसे संपर्क कर सकते हैं. सोनू सूद की इस मुहिम को सोशल मीडिया यूजर्स ने एक बार फिर खुलकर सपोर्ट किया है.

राजपाल यादव की मदद के बाद फिर चर्चा में सोनू

इससे पहले सोनू सूद ने अभिनेता राजपाल यादव को जेल से बाहर निकालने के लिए पहल की थी. उन्होंने फिल्मी जगत से जुड़े लोगों से अपनी सामर्थ्य अनुसार पैसे डोनेट करने की अपील की थी. कई जाने-माने लोगों ने लाखों रुपए डोनेट किए और 13 दिन की जेल काटने के बाद राजपाल यादव को जमानत मिली.

राजपाल यादव बोले - काम की कभी कमी नहीं रही

हालांकि राजपाल यादव ने बाद में अपने नए यूट्यूब चैनल के जरिए स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्हें काम या पैसों की जरूरत है. उनके अनुसार उन पर लगे चेक बाउंस के आरोप भी गलत हैं. उन्होंने कहा कि वे किसी के सामने न तो गिड़गिड़ाए हैं और न ही काम की भीख मांगी है. उनके पास आज भी काम की कमी नहीं है.