पुणे के न्हावी गांव स्थित पुणे जिला शिक्षा मंडल के न्यू इंग्लिश स्कूल में छात्रों को माथे पर तिलक लगाकर स्कूल आने से रोकने को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है. जिसमें स्कूल के मुख्याध्यापक एस. एन. कांबले पर आरोप लगाए गए हैं.

इस मामले की जानकारी सामने आते ही शिव प्रतिष्ठान के धारकरी और अन्य हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए और मुख्याध्यापक से जवाब मांगते हुए पुछा कि, उन्होंने छात्रों को माथे पर तिलक लगाकर आने से मना क्यों किया और कुछ छात्रों को तिलक हटाने को भी क्यों कहा गया? इससे लेकर स्कूल में काफी हंगामा भी किया गया.

स्कूल में ड्रेस कोड और अनुशासन बनाए रखने का प्रयास

इस घटना के बाद अन्य हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि तिलक लगाकर आने वाले छात्रों से अपमानजनक भाषा में बात भी की गई है.

आखिरकार मुख्याध्यापक ने स्पष्ट किया कि, उन्होंने छात्रों के तिलक लगाने पर या कोई विशेष धार्मिक चिह्न पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि वे बस स्कूल में ड्रेस कोड और अनुशासन बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसा मामला सामने आया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा.

पहले भी महाराष्ट्र के अन्य स्कूलों में तिलक, बिंदी लगाने पर प्रतिबंध

शिक्षा विभाग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए स्कूल प्रशासन का स्पष्टीकरण मांगा है. जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्वक सुलझा लेंगे.

इसी तरह की घटनाएं पहले भी महाराष्ट्र के अन्य शहरों के स्कूलों में दर्ज की गई थीं, जहां छात्रों के तिलक, बिंदी और राखी पहनने पर कथित प्रतिबंध लगाए गए थे. जिसके बाद नगर निगम ने स्कूल को नोटिस जारी किया था.