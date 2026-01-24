Maharashtra: तीन दिन से लापता था युवक, बिंदुसरा बांध में मिला शव, हत्या के पीछे का कारण क्या?

Maharashtra News: महाराष्ट्र के बीड जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पिछले तीन दिनों से लापता 23 साल के युवक का शव बिंदुसरा बांध के पानी में तैरता हुआ मिला. मृतक की पहचान संकेत तुकाराम नवले, निवासी पाली गांव के रूप में हुई है. इस घटना से पूरे इलाके में शोक और सनसनी का माहौल बन गया है.

जानकारी के मुताबिक, संकेत दो दिन पहले घर से यह कहकर निकला था कि वह बाहर जा रहा है, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा. परिजनों ने पहले अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो ग्रामीणों और प्रशासन की मदद से खोज अभियान शुरू किया गया.

लोगों ने पुलिस को सूचना दी

तलाशी के दौरान बिंदुसरा बांध के किनारे उसके कपड़े और चप्पलें मिलीं, जिससे आशंका जताई गई कि वह पानी में गिर गया है. शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने तालाब के पानी में एक शव तैरता हुआ देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही बीड ग्रामीण पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकालकर पंचनामा किया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बीड के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया.

मौत के पीछे का असली कारण क्या है?

पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मौत का केस दर्ज कर लिया है और घटना की हर पहलू से जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह दुर्घटना है, आत्महत्या या किसी अन्य कारण से हुई मौत. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा.

इस घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है. परिजन गहरे सदमे में हैं और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि युवक की मौत के पीछे की सच्चाई सामने आ सके.