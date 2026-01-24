मीट ग्राइंडर में छिपाकर लाए जा रहे 2.89 करोड़ का सोना, DRI मुंबई ने किया तस्करी का पर्दाफाश

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), मुंबई ने अंतरराष्ट्रीय कूरियर के माध्यम से की जा रही सोने की तस्करी की एक अनोखी कोशिश का पर्दाफाश करते हुए 1.815 किलोग्राम विदेशी मूल का सोना जब्त किया है. जब्त किए गए सोने की अनुमानित कीमत करीब 2.89 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

यह कूरियर खेप सऊदी अरब के रियाद से मुंबई के इंटरनेशनल कूरियर टर्मिनल पर पहुंची थी. जांच के दौरान यह खेप संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद DRI अधिकारियों ने इसकी गहन तलाशी ली.

मीट ग्राइंडर में छिपाए थे सोने के 32 टुकड़े

कूरियर पार्सल में मौजूद मीट ग्राइंडर मशीन को जब खोला गया और उसके आंतरिक गियर को तोड़ा गया, तो उसके भीतर अलग-अलग आकार के सोने के 32 कटे हुए टुकड़े बड़ी ही चतुराई से छिपाए गए पाए गए.

1.815 किलो सोना और मशीन जब्त

DRI ने कुल 1,815 ग्राम (1.815 किलो) सोना और उसे छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई मीट ग्राइंडर मशीन को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया है.

दो आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए DRI ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, पहला आरोपी कूरियर खेप लेने के लिए पहुंचा था. दूसरा आरोपी, खेप की क्लीयरेंस के लिए KYC दस्तावेजों की व्यवस्था करने में शामिल था. यह मामला तस्करों द्वारा अपनाए जा रहे नए-नए तरीकों को दर्शाता है, जिसमें वे रोजमर्रा की वस्तुओं में सोना छिपाकर तस्करी करने का प्रयास करते हैं. DRI की सतर्कता और तकनीकी जांच के कारण यह तस्करी की कोशिश नाकाम हो गई.