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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNashik News: अशोक खरात के ठिकानों पर पुलिस ने की छापेमारी, नकदी और पिस्टल बरामद

Nashik News: अशोक खरात के ठिकानों पर पुलिस ने की छापेमारी, नकदी और पिस्टल बरामद

Nashik News In Hindi: महाराष्ट्र में बाबा अशोक खरात मामले में SIT जांच जारी है. छापे में नकदी, हथियार और अश्लील वीडियो मिले है. कई पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए है. फिलहाल, आरोपी पुलिस कस्टडी में है.

By : वैभव परब | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 24 Mar 2026 08:27 PM (IST)
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महाराष्ट्र में कथित भोंदू बाबा अशोक खरात मामले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बड़ा बयान दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है और सामने आने वाले हर लिंक की गहराई से जांच की जा रही है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले की शुरुआत शिरडी में एक महिला की शिकायत से हुई थी, जिसने नीरज जाधव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. जांच के दौरान अशोक खरात का नाम सामने आने के बाद उसके मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल डिवाइस की जांच शुरू की गई. इस मामले की तकनीकी जांच साइबर क्राइम और नासिक पुलिस की साइबर यूनिट द्वारा की जा रही है.

पुलिस ने 6 पीड़ित महिलाओं का दर्ज किया बया

जानकारी के अनुसार, जांच में अब तक करीब 35 अश्लील वीडियो सामने आए हैं. इन वीडियो के आधार पर कई पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज किए गए हैं. SIT ने वीडियो में दिखाई देने वाली महिलाओं को बुलाकर उनके बयान लिए हैं. अब तक 6 पीड़ित महिलाओं के बयान के आधार पर कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपी देश छोड़कर भागने की कोशिश में था. इसको लेकर 10 मार्च को एयरपोर्ट अथॉरिटी को अलर्ट जारी किया गया ताकि उसे पकड़ा जा सके.

आरोपी के ठिकानों पर पुलिस ने की छापेमारी

पुलिस के अनुसार, नासिक में आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान 6 लाख रुपये से अधिक नकदी, एक पिस्टल और 19 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. इसके अलावा आरोपी का मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए मुंबई भेजा गया है. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी खुद को दैवीय शक्तियों वाला बताकर महिलाओं को अपने कार्यालय में बुलाता था और धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर उनके साथ अश्लील हरकतें करता था. एक महिला ने नासिक के सरकारवाडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी द्वारा उसके पति को वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई थी.

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पुलिस ने 40 करोड़ रुपये की संपत्ति का किया खुलासा

SIT की जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी के पास कई फार्महाउस, कई एकड़ जमीन और पनवेल तथा मुंबई में भी संपत्तियां हैं. शुरुआती जांच में करीब 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति सामने आई है. साथ ही आरोपी और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी जांच की जा रही है कि कहीं टैक्स चोरी तो नहीं की गई. इस पूरे मामले में अब तक कुल 8 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. इनमें से 7 मामलों की जांच SIT कर रही है, जबकि एक मामला क्राइम ब्रांच के पास है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जांच के दौरान जिन महिलाओं के वीडियो सामने आए हैं, उनकी पहचान और सम्मान की पूरी सुरक्षा की जाएगी. साथ ही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे वीडियो हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं. फिलहाल आरोपी अशोक खरात 24 तारीख तक पुलिस कस्टडी में है. साथ ही जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क और आर्थिक लेन-देन की भी गहराई से जांच कर रही हैं.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 24 Mar 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
SIT CM Devendra Fadnavis Police MAHARASHTRA NEWS NASHIK NEWS Ashok Kharat Case
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