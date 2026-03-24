नाशिक के अशोक खरात मामले पर CM फडणवीस ने विधानसभा में पेश की रिपोर्ट, बोले- 'अगर कोई नेता...'
Maharashtra News In Hindi: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि खरात के डिलीट किए गए डेटा की रिकवरी से अगर किसी के आर्थिक लेन-देन या मदद के सबूत मिलते हैं, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में नाशिक के अशोक खरात मामले की एसआईटी जांच को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की. उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर इस मामले में कोई सरकारी अधिकारी या राजनीतिक नेता शामिल पाया जाता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख नियुक्त किया गया है.
विपक्ष ने उठाए सवाल
भास्कर जाधव और विजय वडेट्टीवार जैसे विपक्षी नेताओं ने कुछ आईपीएस और राजस्व अधिकारियों की संलिप्तता पर सवाल उठाए और मामले की जांच जज की निगरानी में कराने की मांग की.
लेन-देन के सबूत मिले तो बख्शेंगे नहीं- सीएम
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि केवल किसी के साथ फोटो होने से कोई अपराधी नहीं बन जाता, लेकिन खरात के डिलीट किए गए डेटा की रिकवरी से यदि किसी के आर्थिक लेन-देन या मदद के सबूत मिलते हैं, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने यह भी साफ किया कि वर्तमान कानूनों के तहत एसआईटी जांच में न्यायिक हस्तक्षेप का प्रावधान नहीं है.
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Source: IOCL