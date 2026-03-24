हाईवे पर सावधान! नकली बैंक रिकवरी गिरोह सक्रिय, ऐसे नाकाम हुई कार लूटने की बड़ी साजिश

Pune Crime News: पुराने पुणे-मुंबई हाईवे पर लोणावला के पास कार ड्राइवरों को निशाना बनाने वाला एक चौंकाने वाला गिरोह सक्रिय होने की जानकारी सामने आई है. यह गिरोह फर्जी बैंक लोन का बहाना बनाकर कार ड्राइवरों से लूटपाट की कोशिश कर रहा है. हालांकि, एक सतर्क ड्राइवर की समझदारी से एक बड़ी वारदात टल गई.

जानकारी के मुताबिक, संबंधित ड्राइवर ने कुछ दिन पहले ही Cars24 से एक पुरानी हुंडई वेरना कार खरीदी थी. जब वह लोणावला के पास से गुजर रहा था, तभी दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर उसका पीछा करने लगे. एक सुनसान स्थान पर पहुंचकर उन्होंने जबरन कार रुकवाई.

फर्जी कर्ज बताकर कार जब्त करने की दी धमकी

कार रुकते ही दोनों युवकों ने खुद को बैंक से जुड़ा बताकर ड्राइवर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया. उन्होंने दावा किया कि कार पर ICICI Bank का 10 लाख रुपये का कर्ज बकाया है और अगर तुरंत भुगतान नहीं किया गया तो कार जब्त कर ली जाएगी. आरोपियों ने ड्राइवर को बाहर आने के लिए कहा और कार खींचकर ले जाने की धमकी दी.

ड्राइवर की सूझबूझ से टली वारदात

स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई. उसने न तो कार का दरवाजा खोला और न ही पूरी तरह खिड़की नीचे की. इसके बजाय उसने तुरंत पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की. पुलिस के आने की भनक लगते ही दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. बाद में जांच करने पर सामने आया कि कार पर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज बकाया नहीं था और पूरा मामला फर्जी निकला. इस पूरी घटना का वीडियो कार के डैशबोर्ड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है.

हालांकि, इस मामले में कार ड्राइवर के लोणावला पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है. इसके बावजूद पुलिस निरीक्षक राजेश रामाघरे उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह की घटनाएं और कहां-कहां हुई हैं.