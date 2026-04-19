महाराष्ट्र में किसानों की टेंशन बढ़ाएगा मौसम, 20-22 अप्रैल के बीच आंधी-तूफान का अलर्ट

महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. राज्य सरकार की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 20 से 22 अप्रैल के बीच राज्य के कई हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. इस दौरान गरज-चमक, तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है.

मौसम के खराब होने की संभावना के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से जानकारी साझा की घई है. साथ ही राज्य को किसानों और नागरिकों को बेहतर सुझाव और सलाह दी गई है. इस दौरान कृषि विभाग ने भी किसानों से अपील की है.

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राज्य में 20-22 अप्रैल के बीच आंधी-तूफान की संभावना

अगले कुछ दिनों में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मौसम में बदलाव के संकेत हैं और 20 से 22 अप्रैल के बीच आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है. पश्चिमी महाराष्ट्र के घाट इलाके, खानदेश, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद आसमान में बादल छा सकते हैं, जिससे गरज के साथ बारिश हो सकती है.

इस दौरान कुछ जगहों पर बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और ओले गिरने की भी संभावना है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 19 अप्रैल को दोपहर बाद पश्चिमी महाराष्ट्र के घाट इलाके, उत्तरी खानदेश और दक्षिणी मराठवाड़ा में आंधी-तूफान आ सकता है.

इस दिन दिखेगा ज्यादा बारिश का असर

20 और 21 अप्रैल को इस बारिश का असर और ज्यादा इलाकों में महसूस होने की संभावना है, और पुणे डिवीजन, छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन और विदर्भ के अमरावती इलाके समेत मराठवाड़ा के दक्षिणी हिस्से में आंधी-तूफान की संभावना है. हालांकि, ऐसे संकेत हैं कि 22 अप्रैल को इस बारिश का एरिया और इंटेंसिटी कुछ कम हो जाएगी.

एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने किसानों से अपील की है कि वे कटी हुई फसलों को सुरक्षित रखें, मौसम के हिसाब से खेती के कामों की प्लानिंग करें और फसलों को तूफान और ओलों से बचाने के लिए जरूरी सावधानी बरतें.

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