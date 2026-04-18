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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNashik News: TCS के बाद एक और IT कंपनी पर रेप का आरोप, महिला बोली- शोषण कर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव

Nashik News: TCS के बाद एक और IT कंपनी पर रेप का आरोप, महिला बोली- शोषण कर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव

Maharashtra News In Hindi: नासिक में TCS के बाद एक और IT कंपनी में महिला के साथ कथित रूप से जबरन धर्म परिवर्तन किया गया और यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 18 Apr 2026 04:41 PM (IST)
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महाराष्ट्र नाशिक में TCS के बाद एक और IT कंपनी से जुड़ा और गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला के साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया. यह घटना उस समय चर्चा में आई, जब पीड़िता की शिकायत के आधार पर नाशिक के पंचवटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया.

गले से तुलसी माला हटाकर धर्म परिवर्तन का दवाब

पुलिस के अनुसार, इस मामले में आरोपी की पहचान तंजीर इनामदार के रूप में हुई है, जिसे फिलहाल हिरासत में लिया गया है. पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी उसे अलग-अलग स्थानों पर ले जाता था, जहां उसे जबरन शराब और सिगरेट पिलाई जाती थी और उसके साथ शारीरिक शोषण किया जाता था.

इतना ही नहीं, पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके गले से तुलसी की माला और कलाई से पवित्र धागा हटाया. इसके बाद उस पर एक विशेष धर्म के रीति-रिवाज अपनाने का दबाव बनाया गया. पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसे ‘गजवा-ए-हिंद’ के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए भी मजबूर किया.

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युवती से जबरदस्ती करते हुए खींची तस्वीरें 

शिकायत के अनुसार, आरोपी ने युवती के साथ जबरदस्ती करते हुए, उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में खींच लीं. बाद में, जनवरी 2026 में उन्हीं तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर उसे एक लॉज में ले जाया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया.

पुलिस को शक है कि आरोपी ने इसी तरह की हरकतें अन्य युवतियों के साथ भी की हो सकती हैं, हालांकि अभी तक इस मामले में केवल एक ही शिकायत सामने आई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है. इस घटना के सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NASHIK NEWS TCS Case
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