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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'विपक्ष की पॉवर से ठंडी पड़ गई सरकार', PM मोदी के संबोधन पर बोले AIMIM नेता वारिस पठान

'विपक्ष की पॉवर से ठंडी पड़ गई सरकार', PM मोदी के संबोधन पर बोले AIMIM नेता वारिस पठान

Waris Pathan On Modi: पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. विपक्ष की ताकत से बीजेपी ठंडी पड़ गई है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 19 Apr 2026 10:20 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी 18 अप्रैल को रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित किया, पीएम मोदी का करीब आधे घंटे का संबोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम और विपक्षी दलों पर हमले पर केंद्रित था. प्रधानमंत्री के संबोधन समाप्त होने के बाद अब इस संबोधन पर राजनीतिक बयानबाजी का क्रम शुरू हो गया है. एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने पीएम मोदी के संबोधन पर प्रतिक्रिया दी है.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने पीएम के संबोधन को लेकर कहा कि, 'मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र का भाषण थोड़ी देर ही देखा है.' उन्होंने कहा कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये रोना-गाना शुरू हो गया है, इसीलिए भाषण हटाकर आईपीएल देखने लगा.

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विधेयक की टाइमिंग पर वारिस पठान ने उठाए सवाल

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए है. वारिस पठान ने कहा कि साल 2023 में इन्होंने पांच दिन का सत्र बुलाया था. सत्र के दौरान बिल पर चर्चा हुई और बिल को लाया गया. साल 2024 में इसे लागू किया जाना चाहिये थे लेकिन नहीं किया गया.

मरते दम तक करेंगे नारी का सम्मान- वारिस पठान

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि, पांच राज्यों (पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, केरल, असम और पुडुचेरी) में चुनाव हैं, चुनाव के बीच आपने तीन दिन तक तमाम नेताओं को बुला लिया, वे चुनाव छोड़कर यहां आए. इसकी क्या जरूरत थी? एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने अपने बयान में यह भी कहा कि, नारी का सम्मान करते थे, करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे. 

सरकार के बिल लाने के इरादे को समझ चुकी है जनता- वारिस पठान

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि, मेरा तो मानना है कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है और इससे बढ़कर नारी का क्या सम्मान हो सकता है. एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि सरकार के इस वक्त पर बिल लाने के इरादे को जनता समझ चुकी है और ये रोना-धोना कर बेवकूप बनाने की टेकनिक है.

12 वर्ष मे पहली बार गिरा है बीजेपी की सरकार में बिल

उन्होने कहा कि, आज 12 वर्ष की बीजेपी की सरकार ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा बिल गिरा है. उन्होंने कहा कि देश के लोगों को लगा था कि पीएम मोदी अपने संबोधन में देश के विकास की बातें करेंगे, लेकिन उनके चेहरे से साफ समझ आ रहा है कि वे लो कितनी दहशत में आ गए हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष की पॉवर देखकर बीजेपी सरकार ठंडी हो गई है.

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Published at : 19 Apr 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Waris Pathan MAHARASHTRA NEWS NARENDRA MODI
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