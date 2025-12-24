कोल्हापुर से मुंबई जा रही एक बस से करोड़ों रुपये लूटने की सनसनीखेज घटना सामने आई है. चोरों ने कोल्हापुर से मुंबई आ रही प्राइवेट ट्रैवल्स की गाड़ी का सिनेमा स्टाइल में सायन तक पीछा किया, यात्रियों को चाकू दिखाकर धमकाया और उनसे 1 करोड़ 22 लाख 15 हजार रुपये के गहने लूट लिए. घटना के 12 घंटे के भीतर ही पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

रात साढ़े 11 बजे बस पर हमला

यह सनसनीखेज घटना 22 दिसंबर 2025 की रात करीब साढ़े 11 बजे की है. कोल्हापुर से मुंबई जा रही एक आराम बस जब कोल्हापुर और सांगली जिले की सीमा के पास पहुंची, तभी सात बदमाशों ने बस को निशाना बनाया. आरोपियों ने बस के क्लीनर के गले पर खंजर रखकर चालक को गाड़ी रोकने के लिए मजबूर कर दिया. इसके बाद उन्होंने बस में पार्सल के जरिए ले जाए जा रहे कीमती सामान को लूट लिया.

चालक के साथ मारपीट, सोना-चांदी और मोबाइल पार्ट्स लूटे

आरोपियों ने चालक के साथ मारपीट की और सोना, चांदी व मोबाइल स्पेयर पार्ट्स से भरे पार्सल जबरन छीन लिए. डकैती के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. इस घटना के बाद वडगांव पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई. पुलिस जांच में सामने आया है कि यह डकैती पूरी तरह से सुनियोजित थी.

आरोपियों ने पहले बस का पीछा किया और सही मौका देखकर उसे रोका. हथियार के दम पर वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे यह साफ हो गया कि गिरोह पहले से तैयारी करके आया था.

12 घंटे में सभी आरोपी गिरफ्तार

डकैती की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम बनाई गई. आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी अक्षय कदम (निवासी विकमनगर, कोल्हापुर) को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान उसने अपराध कबूल किया, जिसके बाद उसके छह अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

लूटा हुआ पूरा माल बरामद

पुलिस ने सभी आरोपियों से पूरा चोरी का माल बरामद कर लिया है. मामले की आगे की जांच वडगांव पुलिस कर रही है. महज 12 घंटे में करोड़ों की डकैती का खुलासा होने पर कोल्हापुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई की हर तरफ सराहना हो रही है. इस घटना ने यात्रियों में डर का माहौल पैदा कर दिया है, लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई से लोगों में राहत की भावना है.