हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव: शरद पवार के लिए बड़ी राहत, एकनाथ शिंदे के एक फैसले से बदल गया समीकरण, जानें कैसे

महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव: शरद पवार के लिए बड़ी राहत, एकनाथ शिंदे के एक फैसले से बदल गया समीकरण, जानें कैसे

Maharashtra Rajya Sabha Election: महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव निर्विरोध होंगे क्योंकि शिंदे गुट ने शरद पवार के सामने दूसरा उम्मीदवार नहीं उतारा. BJP से 4, NCP से 1 और शिवसेना से 1 उम्मीदवार हैं.

By : वैभव परब | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 05 Mar 2026 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

राज्यसभा चुनाव में आखिरी समय पर बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला. दो उम्मीदवार उतारने की चर्चा के बीच एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने अंततः सिर्फ एक ही उम्मीदवार मैदान में उतारा. ज्योति वाघमारे ने नामांकन दाखिल किया, जबकि रोहित तिलक ने नामांकन नहीं भरा. इसके चलते महाराष्ट्र की सात सीटों के लिए सात ही नामांकन दाखिल हुए और चुनाव अब निर्विरोध होना तय हो गया है.

राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से चार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) की ओर से एक और शिवसेना (शिंदे गुट) की ओर से एक, कुल 6 नामांकन दाखिल किए गए हैं. दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी की तरफ से शरद पवार ने नामांकन भरा है. इस तरह कुल सात उम्मीदवार होने से चुनाव निर्विरोध हो गया है.

एकनाथ शिंदे ने नहीं दिया दूसरा उम्मीदवार

शिवसेना के पास अतिरिक्त 20 वोट और एनसीपी के पास अतिरिक्त तीन वोट थे. ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे दूसरा उम्मीदवार उतारकर शरद पवार के सामने चुनौती खड़ी करेंगे. रोहित तिलक के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन अंतिम समय में शिंदे गुट ने दूसरा उम्मीदवार नहीं उतारा और चुनाव निर्विरोध हो गया.

शरद पवार और पार्थ पवार के दो-दो नामांकन

राज्यसभा चुनाव के लिए शरद पवार ने दो नामांकन पत्र दाखिल किए हैं. एनसीपी के पार्थ पवार और शिवसेना की ज्योति वाघमारे ने भी दो-दो नामांकन भरे हैं, ताकि यदि एक नामांकन किसी कारण से रद्द हो जाए तो दूसरा मान्य रहे. इस बीच, स्वास्थ्य कारणों से शरद पवार नामांकन दाखिल करने स्वयं उपस्थित नहीं हो सके. इसलिए चुनाव अधिकारी उनके निवास पर जाकर प्रक्रिया पूरी की. किसी अस्वस्थ उम्मीदवार के घर जाकर नामांकन स्वीकार करने की यह पहली घटना बताई जा रही है.

महाराष्ट्र से राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची
भाजपा (BJP)
रामदास आठवले
विनोद तावड़े
माया चिंतामण इवनाते
रामराव वडकुते

शिवसेना (शिंदे गुट)
ज्योति वाघमारे

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट)
पार्थ पवार

महाविकास आघाड़ी
शरद पवार

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read
Published at : 05 Mar 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
NCP Eknath Shinde Sharad Pawar Shiv Sena MAHARASHTRA NEWS Rajya Sabha Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव: शरद पवार के लिए बड़ी राहत, एकनाथ शिंदे के एक फैसले से बदल गया समीकरण, जानें कैसे
महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव: शरद पवार के लिए बड़ी राहत, एकनाथ शिंदे के एक फैसले से बदल गया समीकरण
महाराष्ट्र
बिहार ही नहीं, महाराष्ट्र में भी कैसे BJP बनती गई बड़ा भाई... टाइमलाइन से समझें
बिहार ही नहीं, महाराष्ट्र में भी कैसे BJP बनती गई बड़ा भाई... टाइमलाइन से समझें
महाराष्ट्र
Maharashtra: राज्यसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे का बड़ा दांव, रोहित टिलक और ज्योति वाघमारे को बनाया उम्मीदवार
राज्यसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे का बड़ा दांव, रोहित टिलक और ज्योति वाघमारे को बनाया उम्मीदवार
महाराष्ट्र
Rajya Sabha Election: कौन हैं ज्योति वाघमारे? जिन्हें शिवसेना ने बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार
कौन हैं ज्योति वाघमारे? जिन्हें शिवसेना ने बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार
Advertisement

वीडियोज

Anil Kapoor ने Subedaar की Cast, Fitness और Discipline पर की खुलकर बात
Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- भाजपा ने फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया
नीतीश के राज्यसभा जाने पर अखिलेश की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- BJP ने फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया
विश्व
Israel US Iran War: अमेरिका ने डुबोया IRIS DENA तो भड़का ईरान, फूंक डाला तेल का टैंकर, और खतरनाक हुई मिडिल ईस्ट की जंग
अमेरिका ने डुबोया IRIS DENA तो भड़का ईरान, फूंक डाला तेल का टैंकर, और खतरनाक हुई मिडिल ईस्ट की जंग
क्रिकेट
'यह ‘चोकर’ नहीं चारों खाने चित...', न्यूजीलैंड से हार के बाद दक्षिण अफ्रीकी कोच का बयान वायरल
'यह ‘चोकर’ नहीं चारों खाने चित...', न्यूजीलैंड से हार के बाद दक्षिण अफ्रीकी कोच का बयान वायरल
स्पोर्ट्स
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
बॉलीवुड
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
हेल्थ
Prediabetes: कितनी खतरनाक कंडीशन है प्री-डायबिटिक होना, इससे बचने के क्या हैं तरीके?
कितनी खतरनाक कंडीशन है प्री-डायबिटिक होना, इससे बचने के क्या हैं तरीके?
यूटिलिटी
QR कोड स्कैन करने से पहले कैसे जानें वह सही है या नहीं? काम आएंगे ये टिप्स
QR कोड स्कैन करने से पहले कैसे जानें वह सही है या नहीं? काम आएंगे ये टिप्स
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget