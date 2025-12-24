महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों ने एक बार फिर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है. 23 दिसंबर को सिर्फ एक ही दिन में भटकते और बेवारस कुत्तों ने एक महिला डॉक्टर समेत 35 से अधिक नागरिकों पर हमला किया.

ये घटनाएं शहर के अलग अलग इलाकों में कुछ ही घंटों के भीतर हुईं, जिससे पूरे उदगीर में दहशत का माहौल बन गया. देशभर में पहले से ही चर्चा में रहे आवारा कुत्तों के खतरे ने इस घटना के बाद प्रशासनिक लापरवाही पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. लगातार हो रहे हमलों ने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है.

एक ही शाम में कई इलाकों में हमले, बच्चे भी बने शिकार

जानकारी के मुताबिक 23 दिसंबर की शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच उदगीर शहर के विभिन्न इलाकों में आवारा कुत्तों ने 25 लोगों को काट लिया. इसके बाद शाम 7 से 8 बजे के बीच चौबारा और किल्ला गली क्षेत्र में 10 और नागरिक इन हमलों का शिकार बने. घायलों में स्कूली बच्चे, दुकानदार और एक महिला डॉक्टर शामिल हैं. सबसे चौंकाने वाली घटना में दो साल के मासूम बच्चे के होंठ का हिस्सा कुत्ते ने नोच लिया. सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

लगातार हो रहे इन हमलों के बाद उदगीर शहर के नागरिकों में भारी डर और गुस्सा देखने को मिल रहा है. लोगों का कहना है कि नगर पालिका को आवारा कुत्तों की समस्या की जानकारी होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. शाम के समय सड़कों पर निकलना जोखिम भरा हो गया है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए. नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल कदम उठाने की मांग की है. लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते नियंत्रण किया गया होता तो इतने बड़े पैमाने पर हमले नहीं होते.

आंदोलन की चेतावनी, राहत का इंतजार

इस पूरे मामले में अभियान प्रमुख संजय कुमार कांबळे ने नगर पालिका प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि यदि शहर के सभी आवारा और बेवारस कुत्तों का तुरंत बंदोबस्त नहीं किया गया तो आंदोलन के तहत मुख्याधिकारी के कार्यालय में कुत्ते छोड़े जाएंगे. यह चेतावनी प्रशासन पर दबाव बढ़ाने वाली मानी जा रही है.