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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकेतन अग्रवाल मर्डर केस: 'मस्ती-मस्ती में हो गया', चार्जशीट में दोस्त का बयान

केतन अग्रवाल मर्डर केस: 'मस्ती-मस्ती में हो गया', चार्जशीट में दोस्त का बयान

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मौत मामले में सिया की करीबी दोस्त प्रियान्सी का बयान दर्ज हुआ है. उसके मुताबिक सिया की सगाई के बाद भी उसका चेतन से मिलना जारी था.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 30 Sep 2026 10:37 AM (IST)
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महारष्ट्र के चर्चित केतन अग्रवाल मामले की चार्जशीट में उसकी करीबी दोस्त प्रियान्सी उर्फ परी जितेंद्र खिवंसरा का बयान भी दर्ज है. प्रियान्सी ने पुलिस को बताया कि वह पिछले करीब 6-7 साल से सिया प्रविण गोयल को जानती है और दोनों अच्छी दोस्त थीं. दोनों एक-दूसरे से निजी बातें शेयर करती थीं. प्रियान्सी के मुताबिक, सिया को 17 साल की उम्र से ही बीयर और शराब पीने की आदत थी.

प्रियान्सी के अनुसार, नवंबर या दिसंबर 2025 में सिया ने उसे बताया था कि उसके चेतन बाबुलाल चौधरी के साथ प्रेम संबंध हैं. इसके बाद सितंबर 2025 में सिया और चेतन राजस्थान और उदयपुर घूमने गए थे. ट्रिप पूरी करने के बाद दोनों फ्लाइट से मुंबई और फिर पुणे लौटे थे.

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सिया की केतन से सगाई, लेकिन चेतन से मिलना जारी

प्रियान्सी ने बताया कि 19 फरवरी 2026 को सिया ने वीडियो कॉल कर बताया था कि वेस्टएंड होटल में उसका रिश्ता देखने का कार्यक्रम हुआ और केतन विशाल अग्रवाल तथा उसके परिवार ने उसे पसंद कर लिया है. उसी दिन शाम करीब 6 बजे प्रियान्सी अपनी दो दोस्तों के साथ पुणे के एयरपोर्ट रोड स्थित रिट्ज कार्लटन होटल में सिया की सगाई में शामिल हुई थी. वहां उसने सिया और केतन के साथ फोटो भी खिंचवाए थे.

बयान के मुताबिक, सगाई के बाद भी सिया चेतन के साथ घूमती रही. प्रियान्सी ने सिया को समझाया था कि केतन से सगाई होने के बावजूद चेतन के साथ मिलना गलत है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए. उसने सिया से कहा था कि केतन बहुत अच्छा लड़का है. हालांकि, प्रियान्सी के मुताबिक सिया ने उसकी बात नहीं मानी.

मेघदूत होटल में चेतन के साथ मिली सिया

प्रियान्सी ने बताया कि 24 मई 2026 की रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच सिया ने उसे फोन कर कहा था कि केतन आया है और वह उसे मिलवाना चाहती है, इसलिए गंगाधाम स्थित मेघदूत होटल के पास आने को कहा.

प्रियान्सी अपनी दोस्त कायरा के साथ वहां पहुंची, लेकिन वहां सिया को उसके प्रेमी चेतन के साथ देखकर वह नाराज हो गई. उसने सिया से कहा कि उसने उससे झूठ क्यों बोला और इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस भी हुई.

अगले दिन कायरा ने प्रियान्सी को बताया कि सिया ने उसे स्नैपचैट पर मैसेज भेजकर शादी की टिकट के लिए आधार कार्ड का फ्रंट और बैक भेजने को कहा था. जब कायरा ने सिया से इस मैसेज के बारे में पूछा तो सिया ने कथित तौर पर कहा था कि कुछ दिनों में सब समझ आ जाएगा.

बाली जाने को लेकर भी सिया को समझाया

प्रियान्सी ने अपने बयान में बताया कि 5 जून 2026 की रात सिया से वीडियो कॉल पर बात हुई थी. सिया ने उसे बताया कि वह केतन, केतन की बहन संजना और साहिल के साथ प्री-वेडिंग शूट के लिए बाली जाने वाली है.

प्रियान्सी ने इसे अच्छी बात बताते हुए सिया को बाली जाने के लिए कहा. हालांकि, सिया ने बाली जाने की इच्छा नहीं जताई. प्रियान्सी ने उसे समझाया कि केतन से अच्छा लड़का उसे नहीं मिलेगा और उसे बाली जाना चाहिए.

केतन के खाई में गिरने की खबर मिलते ही सिया के घर पहुंची

18 जून 2026 की सुबह करीब 9 बजे प्रियान्सी अपने स्कूल के काम पर थी. इसी दौरान केतन के पिता विशाल अग्रवाल के नंबर से उसके मोबाइल पर चार कॉल आए, लेकिन वह नंबर उनके नाम से सेव नहीं था, इसलिए उसने कॉल रिसीव नहीं किया.

इसके कुछ समय बाद उसकी दोस्त कायरा ने फोन कर बताया कि केतन खाई में गिर गया है. प्रियान्सी ने कायरा से सिया के घर पहुंचने को कहा और खुद भी वहां पहुंची. वहां सिया की मां ने दोनों से पूछा कि सभी दोस्त यहां हैं तो सिया के साथ कौन गया था. उस समय प्रियान्सी और कायरा को सिया के साथ कौन गया था, इसकी जानकारी नहीं थी.

सिया से पांच मिनट की मुलाकात, बताया- 'मस्ती-मस्ती में हो गया'

प्रियान्सी ने बताया कि उसी दिन शाम करीब 5:20 बजे वह और कायरा सिया से मिलने उसके घर पहुंचे. सिया के चचेरे भाई अंश और उसकी बुआ रेणु मित्तल उन्हें सिया से मिलने नहीं दे रहे थे. काफी आग्रह करने के बाद दोनों को करीब पांच मिनट के लिए सिया से मिलने दिया गया. प्रियान्सी के मुताबिक, उसने और कायरा ने सिया से पूछा कि किले पर आखिर क्या हुआ था. इस पर सिया ने रोते हुए कहा- 'मस्ती-मस्ती में हो गया.'

जब दोनों ने पूछा कि मस्ती-मस्ती में क्या हो गया?, तो सिया ने कथित तौर पर कहा “मैं बैठी थी, पीछे मुड़कर देखा तब तक केतन गिर गया था.”

प्रियान्सी और कायरा ने उससे पूछा कि केतन कैसे गिर गया. इसके जवाब में सिया ने कथित तौर पर कहा “मैं बैठी थी, मैंने केतन को पानी देने को बोला. पानी देते-देते केतन गिर गया.”

दोनों ने सिया से सवाल किया कि पानी देते समय कोई कैसे गिर सकता है. इसके बाद सिया ने कथित तौर पर बताया “मैं बैठी थी, केतन आगे खाई देखने को गया था. केतन का राइट पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गया.” इसके बाद प्रियान्सी और कायरा वहां से अपने घर चली गईं.

केतन की बहन संजना से चैट में ट्रेकिंग को लेकर सवाल

19 जून 2026 को दोपहर करीब 12:30 बजे केतन की बहन संजना का प्रियान्सी को मैसेज आया. संजना ने पूछा था कि क्या वे लोग अगले दिन केतन के साथ लोहगढ़ जाने वाले थे, क्योंकि केतन ने घर पर सभी के साथ जाने की बात कही थी और सुबह-सुबह प्लान कैंसिल होने की जानकारी दी थी.

प्रियान्सी ने जवाब दिया कि उसे ट्रेकिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. इसके बाद संजना ने उससे पूछा कि क्या पूरे दिन में कभी उन्हें कहीं जाने के लिए बुलाया गया था. प्रियान्सी ने बताया कि उन्हें केवल रात करीब 2 बजे केक कटिंग के लिए बुलाया गया था और पूरे दिन के किसी प्लान की जानकारी नहीं थी.

इसके बाद संजना ने बताया कि केतन ने घर पर कहा था कि वह सिया भाभी के दोस्तों के साथ जा रहा है. प्रियान्सी ने जवाब दिया कि सिया के किसी दोस्त को इसकी जानकारी नहीं थी.

केतन अग्रवाल की मौत के मामले में उसकी बहन संजना और केतन की दोस्त प्रियान्सी उर्फ परी खिवंसरा के बीच हुई चैट भी सामने आई है. चार्जशीट में दर्ज प्रियान्सी के बयान के मुताबिक, 18 जून को केतन की मौत की जानकारी मिलने के अगले दिन 19 जून को दोपहर करीब 12:30 बजे संजना ने उसे मैसेज किया.

संजना-प्रियान्सी की चैट 

संजना ने प्रियान्सी से पूछा था:

“आप कल जाने वाले थे क्या लोहगड उनके साथ, केतन ने बोला था सब जामे वाले थे, सुबह सुबह प्लॅन कॅ्सल हुआ”

इस पर प्रियान्सी ने जवाब दिया:

“हमे कुछ नही पता था ट्रेकींग केबारे में.”

इसके बाद संजना ने फिर पूछा:

“सिर्फ ट्रेकीग का नही पुरे दिन में कभी जानेवाले थे क्या.”

प्रियान्सी ने जवाब दिया:

“नही हम सिर्फ महाबळेश्वर आने वाले थे”

इसके बाद संजना ने पूछा:

“पुरे दिन में आप को कभी भी इनव्हाईट किया था क्या उसने आपको”

प्रियान्सी ने जवाब दिया:

“सिर्फ रात को 12 बजे केक कटीग दैट्स आल, फुल डे का कुछ पता नही मुझे”

इसके बाद संजना ने प्रियान्सी को बताया:

“क्योकी उसने घर पर बोला था की सिया भाभी के फ्रंडस्के साथ जा रहा हूँ”

इस पर प्रियान्सी ने जवाब दिया:

“नन ऑफ फ्रेंड्स न्यू इट ”

इसके बाद संजना ने लिखा:

“ओके सॉरी”

यह भी पढ़ें: शिंदे गुट का निशाना, 'उद्धव-राज ठाकरे बहुत जल्द दीपके को अपना...'

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 30 Sep 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Ketan Agrawal
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