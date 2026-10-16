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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रएकनाथ शिंदे का ऐलान, सूखाग्रस्त किसानों को समर्पित होगी दशहरा रैली

एकनाथ शिंदे का ऐलान, सूखाग्रस्त किसानों को समर्पित होगी दशहरा रैली

महाराष्ट्र के संकटग्रस्त किसानों की मदद के लिए शिवसेना ने सहायता मुहिम शुरू की है. साथ ही एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की दशहरा रैली किसानों को समर्पित करने का ऐलान किया.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 16 Oct 2026 03:42 PM (IST)
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महाराष्ट्र में शिवसेना ने सूखे की पृष्ठभूमि में सामाजिक प्रतिबद्धता निभाते हुए इस साल की अपनी ऐतिहासिक दशहरा रैली सूखाग्रस्त किसानों को समर्पित की है. पार्टी की ओर से गुरुवार को दशहरा रैली का टीजर जारी किया गया. इस टीजर के माध्यम से शिवसेना ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि सूखे के संकट में फंसे किसानों को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जाएगा.

भगवा झंडा कंधे पर लेकर शिवसैनिक किसानों के खेतों तक पहुंचेंगे. शिवसेना के मुख्य नेता एवं राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिया कि परिस्थितियां गंभीर हैं, लेकिन किसानों के साथ मजबूती से खड़ा रहने वाला शिवसैनिक भी उतना ही मजबूत है.

20 अक्टूबर को आयोजित होगी दशहरा रैली

किसानों की दिवाली अंधकारमय नहीं होने दी जाएगी. आगामी मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 को शाम 5 बजे गोरेगांव स्थित नेस्को में शिवसेना की दशहरा रैली आयोजित की जाएगी. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि शिवसेना किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी दिवाली अंधकारमय नहीं होने देगी.

संकटग्रस्त किसानों को सहारा देने के लिए शिवसेना की ओर से विभिन्न माध्यमों से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. पार्टी की ओर से राज्य के किसानों के बच्चों को 25 हजार साइकिलें वितरित की जा रही हैं. इसके साथ ही किसानों की पत्नियों को 25 हजार सिलाई मशीनें देने का अभियान भी शुरू है. इसके अलावा, दशहरे से पहले ही सूखाग्रस्त किसानों को खाद्यान्न और ‘आनंदाचा शिधा’ वितरित किया जाएगा.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दशहरा रैली में सूखे के दौरान शिवसेना की ओर से की जा रही मदद के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे. इस रैली के माध्यम से वे शिवसैनिकों को राज्यव्यापी कार्यक्रम सौंपेंगे, जिसके तहत सूखे से प्रभावित किसानों की मदद की जाएगी.

किसानों के घर पहुंचे थे शिवसैनिक

पिछले वर्ष अतिवृष्टि और बाढ़ के संकट के दौरान भी शिवसेना किसानों के साथ मजबूती से खड़ी रही थी. दशहरे पर तोरण लगाने के लिए शिवसैनिक किसानों के घर पहुंचे थे. वहीं, लाड़ली बहनों की मदद के लिए भी पार्टी ने हाथ आगे बढ़ाया था. दशहरे से पहले ही शिवसेना ने खाद्यान्न के पैकेट किसानों के घरों तक पहुंचाए थे.

इस वर्ष भी अन्नदाता किसान संकट का सामना कर रहे हैं. ऐसे में शिवसेना राज्यभर में विभिन्न सहायता अभियान चला रही है. सूखाग्रस्त किसानों को समर्पित इस दशहरा रैली के माध्यम से किसानों के प्रति शिवसेना की संवेदनशीलता और सामाजिक प्रतिबद्धता का अनूठा उदाहरण देखने को मिलेगा.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 16 Oct 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS SHIV SENA
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