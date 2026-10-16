WI से करो या मरो का 5वां टी20, 'निर्णायक' मुकाबलों में कैसा है भारत का रिकॉर्ड?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच शनिवार (17 अक्टूबर) को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पांचवां टी20 खेला जाएगा. 4 मैचों के बाद सीरीज 2-2 की बराबरी पर है. पांचवां मुकाबला 'निर्णायक' होगा, जिसमें जीत हासिल करने वाली टीम सीरीज पर कब्जा करेगी. उससे पहले आइए जानते हैं कि सीरीज के निर्णायक मैचों में अब तक टीम इंडिया का रिकॉर्ड कैसा रहा है.

इस रिकॉर्ड से काफी हद तक तय हो सकता है कि टीम इंडिया 'करो या मरो' में कैसा परफॉर्म कर सकती है. भारत के लिए मुकाबला घरेलू सरजमीं पर है. लिहाजा, रिकॉर्ड भी घरेलू सरजमीं पर खेले गए निर्णायक मुकाबलों का ही देखेंगे.

सीरीज के 'निर्णायक' मुकाबलों में टीम इंडिया का रिकॉर्ड

घरेलू सरजमीं पर भारतीय टीम ने अब तक 10 सीरीज 'निर्णायक' मुकाबले खेल लिए हैं. यहां टीम इंडिया को 9 में जीत मिली है, जबकि बाकी एक बेनतीजा रहा है. लिहाजा भारत का विनिंग रिकॉर्ड 100% का है. फैंस चाहेंगे कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया भी इस रिकॉर्ड को बरकरार रखे.

अब तक ऐसा रहा सीरीज का हाल

टी20 सीरीज का पहला मैच लखनऊ में खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी. दूसरा मुकाबला रांची में हुआ था, जहां वेस्टइंडीज ने 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट से जीत अपने नाम की थी. इंदौर में हुए तीसरे टी20 में टीम इंडिया को जीत मिली. फिर वेस्टइंडीज ने हैदराबाद के चौथे मैच को जीतकर सीरीज 2-2 की बराबरी पर कर दी.

पांचवें टी20 के लिए भारत का स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, नमन धीर, भुवनेश्वर कुमार.

पांचवें टी20 के लिए वेस्टइंडीज का स्क्वॉड

शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, रोस्टन चेज, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ, अकील होसेन, अमीर जांगू, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे.

यह भी पढ़ें: भारत के लिए सबसे ज्यादा T20 छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, अभिषेक 150 के करीब