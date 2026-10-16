'भगवान भला करे', तनुश्री दत्ता के Evil Dead वाले बयान पर नाना पाटेकर के बेटे ने तोड़ी चुप्पी

दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहें. 8 अक्टूबर को सुबह 5:20 बजे कार्डियक अरेस्ट के कारण का निधन हो गया. उनके निधन के बाद से एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं. दिग्गज एक्टर के निधन की खबर सुन तनुश्री ने इसे ईविल डेड बताया था.

अब पहली बार, नाना पाटेकर बेटे मल्हार पाटेकर ने तनुश्री की इन बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दें.

तनुश्री दत्ता के बयान पर नाना पाटेकर के बेटे ने तोड़ी चुप्पी

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में मल्हार ने कहा कि जिस मामले को बार-बार उठाया जा रहा है, वह पहले ही बंद हो चुका है और इस पर उनके पास कहने के लिए कुछ और नहीं है.

उन्होंने कहा, 'किसी का नाम लिए बिना मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस मामले को लोग बेवजह उछाल रहे हैं, वह पहले ही खत्म हो चुका है. कोर्ट से सब साफ हो चुका है, केस खत्म हो चुका है. फिर भी लोग बोले जा रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर लगातार बात करने वालों से उन्हें कुछ नहीं कहना है. मल्हार ने कहा, 'ऐसे लोगों को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो सच है वही रहेगा, भगवान उनका भला करे, मुझे उनसे बस यही कहना है.'

क्या है विवाद?

बता दें कि तनुश्री ने 'हॉर्न ओके प्लीज' की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. उन्होंने बताया कि उन्होंने 2008 में इस घटना की शिकायत 'सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन' (CINTAA) से की थी, लेकिन उनका आरोप है कि संस्था ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की.

इसके बाद तनुश्री ने 2018 में #MeToo आंदोलन के दौरान इन आरोपों को सार्वजनिक किया था. इसके बाद पुलिस ने नाना पाटेकर के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिन्होंने इन आरोपों से इनकार कर दिया. अब उनके निधन के बाद ने विवाद फिर चर्चा में आ गया.

नाना पाटेकर के निधन के बाद से तनुश्री अपने तीखे बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. वो सोशल मीजिया पर वीडियो शेयर कर एक्टर पर कई आरोप लगा चुकी हैं. हाल ही में उन्होंने ये भी कहा कि नाना पाटेकर जिंदा हो सकते हैं.