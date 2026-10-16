'भगवान भला करे', तनुश्री दत्ता के Evil Dead वाले बयान पर नाना पाटेकर के बेटे ने तोड़ी चुप्पी

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'भगवान उनका भला करे', तनुश्री दत्ता के Evil Is Dead वाले बयान पर नाना पाटेकर के बेटे मल्हार ने तोड़ी चुप्पी

'भगवान उनका भला करे', तनुश्री दत्ता के Evil Is Dead वाले बयान पर नाना पाटेकर के बेटे मल्हार ने तोड़ी चुप्पी

नाना पाटेकर के निधन के बाद अब पहली बार, उनके बेटे मल्हार पाटेकर ने तनुश्री की बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कि वो उम्मीद करते हैं कि ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दें.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Oct 2026 04:51 PM (IST)
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दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहें. 8 अक्टूबर को सुबह 5:20 बजे कार्डियक अरेस्ट के कारण का निधन हो गया. उनके निधन के बाद से एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं. दिग्गज एक्टर के निधन की खबर सुन तनुश्री ने इसे ईविल डेड बताया था.  

अब पहली बार, नाना पाटेकर बेटे मल्हार पाटेकर ने तनुश्री की इन बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दें.

तनुश्री दत्ता के बयान पर नाना पाटेकर के बेटे ने तोड़ी चुप्पी
हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में मल्हार ने कहा कि जिस मामले को बार-बार उठाया जा रहा है, वह पहले ही बंद हो चुका है और इस पर उनके पास कहने के लिए कुछ और नहीं है.

उन्होंने कहा, 'किसी का नाम लिए बिना मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस मामले को लोग बेवजह उछाल रहे हैं, वह पहले ही खत्म हो चुका है. कोर्ट से सब साफ हो चुका है, केस खत्म हो चुका है. फिर भी लोग बोले जा रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर लगातार बात करने वालों से उन्हें कुछ नहीं कहना है. मल्हार ने कहा, 'ऐसे लोगों को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो सच है वही रहेगा, भगवान उनका भला करे, मुझे उनसे बस यही कहना है.'

क्या है विवाद?
बता दें कि तनुश्री ने 'हॉर्न ओके प्लीज' की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. उन्होंने बताया कि उन्होंने 2008 में इस घटना की शिकायत 'सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन' (CINTAA) से की थी, लेकिन उनका आरोप है कि संस्था ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की.

इसके बाद तनुश्री ने 2018 में #MeToo आंदोलन के दौरान इन आरोपों को सार्वजनिक किया था. इसके बाद पुलिस ने नाना पाटेकर के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिन्होंने इन आरोपों से इनकार कर दिया. अब उनके निधन के बाद ने विवाद फिर चर्चा में आ गया.

नाना पाटेकर के निधन के बाद से तनुश्री अपने तीखे बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. वो सोशल मीजिया पर वीडियो शेयर कर एक्टर पर कई आरोप लगा चुकी हैं. हाल ही में उन्होंने ये भी कहा कि नाना पाटेकर जिंदा हो सकते हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 16 Oct 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर
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