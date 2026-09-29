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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशिंदे गुट का निशाना, 'उद्धव-राज ठाकरे बहुत जल्द दीपके को अपना...'

शिंदे गुट का निशाना, 'उद्धव-राज ठाकरे बहुत जल्द दीपके को अपना...'

उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि हम दोनों भाई सीजेपी के 2 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन को पूरा समर्थन देते हैं. इस पर शिवसेना ने निशाना साधा.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 29 Sep 2026 09:11 PM (IST)
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एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुत जल्द ये दोनों अभिजीत दीपके को अपना 'आराध्य देवता' बना लेंगे. अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं. दरअसल, सीजेपी ने 2 अक्टूबर को मुंबई की शिवाजी पार्क में SIR विवाद को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन का ऐलान किया है. सीजेपी के इस प्रदर्शन को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने समर्थन देने का ऐलान किया. इसी पर शिवसेना ने ठाकरे ब्रदर्स पर निशाना साधा.

शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "जिस तरीक़े से उद्धव ठाकरे  और राज ठाकरे की पार्टियां पुन: कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल होने जा रही हैं, उससे साफ़ है, ये दोनों भाई कॉकरोच पार्टी के पक्के पिछलग्गू हो गए हैं.बहुत जल्दी ये दोनों दीपके को अपना आराध्य देवता बना लेंगे और आख़िर में अपनी पार्टियाँ उसकी पार्टी में समाहित कर देंगे. जय महाराष्ट्र!" 

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इस बीच सीजेपी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "2nd October, Mumbai. 4 PM | Shivaji Park , Gate No. 6." हालांकि, ये बता दें कि मुंबई पुलिस ने सीजेपी को शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है.

SIR विवाद पर क्या है शिवसेना का रुख?

SIR विवाद पर शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, "तीनों चुनाव आयुक्तों की तरफ से जारी प्रेस नोट के बाद झूठ का गुब्बारा फट चुका है. गुब्बारे में से हवा निकल चुकी है. जब विस्तार से स्पष्टीकरण तीनों चुनाव आयुक्तों ने दे दिया तो फिर काहे का आंदोलन? जब तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं तो चुनाव आयोग अच्छा होता है. जब हारते हैं तो चुनाव आयोग बुरा होता है."

इसके आगे उन्होंने कहा, "इनकी आदत है कि जब हारते हैं तो चुनाव आयोग को गाली देते हैं. जब जीतते हैं तो तब चुनाव आयोग अच्छा होता है. चुनाव आयोग को तो छोड़िए ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लगाते हैं. ये लोग विरोध करेंगे क्योंकि इनके पास अभी कोई काम नहीं है. ये फेक नैरेटिव फैलाना और सरकार को बदनाम करना ही उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है. राहुल गांधी देश में भी बदनामी करते हैं और विदेश में भी जाकर अपने देश की बदनामी करते हैं. ये उनका हथकंडा बन चुका है. लेकिन पब्लिक सब जानती है."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 29 Sep 2026 08:48 PM (IST)
Tags :
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