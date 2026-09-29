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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव-राज ठाकरे के विरोध मार्च पर CM फडणवीस बोले, 'जवाब दिया जाएगा'

उद्धव-राज ठाकरे के विरोध मार्च पर CM फडणवीस बोले, 'जवाब दिया जाएगा'

ठाकरे ब्रदर्स ने चुनाव आयोग के विरोध में 4 अक्टूबर को मुंबई में बड़े विरोध मार्च की घोषणा की है. अब इस पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पहले फैक्ट की जांच करनी चाहिए.

Written By : IANS एजेंसी |  Updated at : 29 Sep 2026 09:24 PM (IST)
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार (29 सितंबर) को MNS प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ घोषित संयुक्त विरोध मार्च पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि विरोध करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन राजनेताओं को अपने दावों की सच्चाई की जांच करनी चाहिए.

ठाकरे ब्रदर्स ने CEC ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) में पक्षपात और अनियमितताओं को उजागर करने के लिए 4 अक्टूबर को मुंबई में बड़े विरोध मार्च की घोषणा की है. 

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विरोध का जवाब दिया जाएगा- देवेंद्र फडणवीस

सीएम फडणवीस ने साप्ताहिक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता के बाद पत्रकारों से कहा, ''लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने का अधिकार है. मैं यह आलोचना नहीं करूंगा कि कौन विरोध कर रहा है. हालांकि, लोगों को समझना चाहिए कि मुद्दा कितना गंभीर है और सड़कों पर उतरने से पहले दिए गए उदाहरणों की सच्चाई की जांच करनी चाहिए. उनके विरोध के बाद विस्तृत जवाब दिया जाएगा.''

EC के खिलाफ मार्च को लेकर बीजेपी को क्यों बुरा लग रहा- राज ठाकरे

ठाकरे ब्रदर्स का यह मार्च 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे बायकुला में रिचर्डसन एंड क्रूडस कंपनी परिसर से शुरू होगा और बीएमसी मुख्यालय तक जाएगा, जिसका समापन सुबह लगभग 11:30 बजे एक संयुक्त जनसभा के साथ होगा. राज ठाकरे ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला और पूछा, ''अगर हमारा विरोध चुनाव आयोग के खिलाफ है, तो BJP को क्यों बुरा लग रहा है? मराठी में एक कहावत है, 'खाई त्याला खवखवे' यानी, दोषी मन को किसी आरोप लगाने वाले की जरूरत नहीं होती.''

यह प्रदर्शन पार्टी की राजनीति से ऊपर है- राज ठाकरे

उन्होंने फिर कहा कि यह प्रदर्शन पार्टी की राजनीति से ऊपर है और सभी राजनीतिक दलों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें सत्ताधारी गठबंधन के सदस्य भी शामिल हैं जो ईसीआई के हालिया फैसलों से नाखुश हैं.

'जातिगत बंटवारा किए बिना वंचित वर्गों तक लाभ पहुंचे'

इसी ब्रीफिंग में, सीएम फडणवीस ने दो अन्य मुद्दों पर बात की. आरक्षण में उप-वर्गीकरण की मांग को लेकर मतंग समुदाय की रैली के बाद, उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति उनकी मांगों की जांच करेगी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जातिगत बंटवारा किए बिना वंचित वर्गों तक लाभ पहुंचना चाहिए.

उन्होंने यह भी घोषणा की कि वापस लौटने वाले अग्निवीरों को बिना किसी अनिवार्य प्रवेश परीक्षा या अतिरिक्त बुनियादी प्रशिक्षण के राज्य सुरक्षा बलों और पुलिस सेवाओं में शामिल किया जाएगा. सार्वजनिक सेवा में पूरी तरह से शामिल करने के लिए चार साल तक की उम्र में छूट और अतिरिक्त पद दिए जाएंगे.

मुंबई में CJP के कार्यकर्ताओं का विरोध, लोगों ने बोलने नहीं दिया

Published at : 29 Sep 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे MAHARASHTRA NEWS
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