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खुद को धर्मगुरु बताने वाले अशोक खरात उर्फ ‘कैप्टन’ की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं. इस मामले की जांच अब महाराष्ट्र की नासिक पुलिस, विशेष जांच दल (SIT) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) मिलकर कर रहे हैं. ED ने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है और यह कार्रवाई महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों, खासकर नासिक में दर्ज कई FIR के आधार पर की गई है. अब इस मामले में SIT सभी जरूरी दस्तावेज ED को जांच के लिए सौंप दिए हैं.

SIT ने मंगलवार (7 अप्रैल) को अशोक खरात की की 100 से अधिक संपत्तियों और बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज ED को सौंपे. ED के मनी लॉन्ड्रिंग (धनशोधन) जांच के लिए यह दस्तावेज भेजा गया है. सूत्रों के अनुसार, इन दस्तावेजों में जमीन और फ्लैट सहित 100 से अधिक संपत्तियों के साथ-साथ कई बैंक खातों का विवरण शामिल है, जिनमें खरात का नाम था या कथित रूप से दूसरों के नाम पर खाते खोले गए थे. SIT प्रमुख ने बताया कि ED ने इस मामले में संज्ञान लिया है. इस मामले पर जो जानकारी मांगी गई थी वह उपलब्ध कराई गई है और आगे भी जांच में SIT पूरा सहयोग करेगी.

ED जल्द कर सकती है छापेमारी

SIT ने बताया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) के आधार पर भी उच्च स्तर पर जांच की जा रही है. SIT ने अपनी जांच में पाया कि खरात अपने प्रचार और आस्था का इस्तेमाल महिलाओं के शोषण और धोखाधड़ी के लिए करता था. इसके अलावा पुलिस ने नासिक स्थित खरात के कार्यालय और आवास से सैंकड़ों आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे कई दस्तावेज भी जप्त किए हैं. खरात के खिलाफ ED ने आर्थिक गैर‑व्यवहार/धनशोधन का मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही छापेमारी कर सकती है.

ED अब बैंक रिकॉर्ड, संपत्तियों के दस्तावेज और विदेश से जुड़े लेन-देन की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या खरात द्वारा अवैध रूप से धन कमाया गया या फिर फर्जी खातों के जरिए लेन‑देन किया गया है. गौर हो कि अशोक खरात पर पहले से ही कई गंभीर आरोपों हैं. खरात पर बलात्कार, काला जादू और धोखाधड़ी जैसे केस दर्ज हैं, जिसकी नासिक पुलिस जांच कर रही है.