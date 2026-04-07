ढोंगी बाबा अशोक खरात की बेटी से SIT ने की पूछताछ, दो महिला पुलिस अधिकारियों पर भी शक

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महाराष्ट्र के नासिक में खुद को 'गॉडमैन' बताने वाले अशोक खरात उर्फ 'कैप्टन' के मामले में जांच तेज होती जा रही है. जानकारी के मुताबिक, खरात का बेटा हर्षवर्धन एक बार फिर विशेष जाँच दल (SIT) के संपर्क में आया है. आज खरात के बेटे के साथ-साथ खरात की बेटी से भी पूछताछ की जाएगी. वहीं, अशोक खरात की पुलिस हिरासत का आज आखिरी दिन है और उसे कल बुधवार (8 अप्रैल) को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा.

इस मामले में जहां एक ओर खरात के बेटे और बेटी से पूछताछ हो रही है, वहीं उसकी पत्नी कल्पना अब तक फरार है और उसकी तलाश जारी है. महिलाओं के यौन शोषण और आर्थिक अनियमितताओं के आरोपों को लेकर SIT जांच कर रही है और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. आज शाम (7 अप्रैल) को SIT इस मामले पर जानकारी देगी. सूत्रों के अनुसार, इस मामले में एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी के बाद अब दो अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के भी जांच के दायरे में आने की संभावना है.

कुछ पुलिस अधिकारी भी जांच के दायरे में

बताया जा रहा है कि दो महिला पुलिस अधिकारी एक पुलिस उपायुक्त (DCP) और दूसरी सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) रैंक की खरात के संपर्क में थीं. यह भी आशंका जताई जा रही है कि पसंदीदा पोस्टिंग के लिए उन्होंने खरात का सहारा लिया था. साथ ही, उनके बीच किसी तरह के आर्थिक लेन-देन की भी जांच हो सकती है. गौर हो कि नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस थाने में खरात के 10 से अधिक केस दर्ज हैं, जिनमें से 8 यौन उत्पीड़न और दो धोखाधड़ी से संबंधित मामले हैं.

इसके अलावा एसआईटी को फोन कॉल के जरिए अशोक खरात के खिलाफ 100 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं. वहीं, 31 मार्च को अशोक खरात की पत्नी समेत पांच लोगों के खिलाफ एक भूस्वामी से 4 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था.