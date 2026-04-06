खुद को धर्मगुरु बताने वाले अशोक खरात उर्फ ‘कैप्टन’ की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं. ED ने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है. यह कार्रवाई महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों, खासकर नासिक में दर्ज कई FIR के आधार पर की गई है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पुष्टि की है कि केंद्रीय एजेंसी अब खरात के बैंक लेनदेन, संपत्तियों और विदेश से जुड़े संदिग्ध पैसों की गहराई से जांच करेगी.

ED ने इस मामले में ECIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एजेंसी फिलहाल ‘समता नागरी पत संस्था’ जैसी क्रेडिट सोसाइटी से जुड़े 130 से ज्यादा बैंक खातों को खंगाल रही है.

जांच में सामने आया है कि करीब 63 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेनदेन एक जटिल सिस्टम के जरिए किया गया, ताकि पैसे के असली स्रोत को छिपाया जा सके.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई खातों में अशोक खरात को ‘नॉमिनी’ बनाया गया था और ये खाते उसके मोबाइल नंबर से ऑपरेट हो रहे थे. इससे यह साफ इशारा मिलता है कि इन खातों पर उसका सीधा कंट्रोल था.

डर दिखाकर सस्ती जमीन खरीदने का आरोप

ED की जांच में खरात का बड़ा रियल एस्टेट नेटवर्क भी सामने आया है. उसकी संपत्तियों की कीमत 200 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ रुपये तक बताई जा रही है.

आरोप है कि वह नासिक, शिरडी और पुणे जैसे इलाकों में लोगों को श्राप और अपशकुन का डर दिखाकर मानसिक दबाव बनाता था. इसके बाद लोगों को मजबूर कर देता था कि वे अपनी जमीन या प्रॉपर्टी बहुत कम कीमत पर बेच दें.

SIT को ऐसे कई मामलों के सबूत मिले हैं, जहां डर और अंधविश्वास का फायदा उठाकर संपत्तियां हड़पी गईं.

CA पर भी शिकंजा, 100 करोड़ की संपत्ति जांच में

जांच का दायरा अब खरात के चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रकाश पोफले तक पहुंच चुका है. पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में उसके नाम पर करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्तियां मिली हैं.

इनमें 18 रो-हाउस और कई जमीन के टुकड़े शामिल हैं. लेकिन दस्तावेजों में इनकी कीमत सिर्फ 19.56 करोड़ रुपये दिखाई गई है. ED को शक है कि पोफले ने खरात के काले धन को सफेद करने और बेनामी संपत्तियों को मैनेज करने में अहम भूमिका निभाई.

परिवार के नाम पर भी संपत्तियां

जांच में यह भी सामने आया है कि पुणे की मॉडल कॉलोनी में खरात की बेटी सृष्टि खरात के नाम पर 1.2 करोड़ रुपये का एक लग्जरी फ्लैट है. हैरानी की बात यह है कि इस फ्लैट के लिए कोई वैध भुगतान रिकॉर्ड नहीं मिला है. इसके अलावा नासिक, सिन्नर और शिरडी में 52 से ज्यादा जमीन के टुकड़े भी जांच के दायरे में हैं.

अशोक खरात पहले से ही कई गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है. नासिक पुलिस की हिरासत में मौजूद खरात पर बलात्कार, काला जादू और धोखाधड़ी जैसे केस दर्ज हैं.

अब तक उसके खिलाफ कुल 12 FIR दर्ज हो चुकी हैं. आरोप यह भी है कि उसने आध्यात्मिक उपाय और विशेष अनुष्ठान के नाम पर कई व्यापारियों से करोड़ों रुपये ठगे.

ED अब बैंक रिकॉर्ड, संपत्तियों के दस्तावेज और विदेश से जुड़े लेनदेन की बारीकी से जांच कर रही है. माना जा रहा है कि इस केस में आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिसमें खरात के राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्क भी सामने आ सकते हैं. स्पष्ट है कि ED की एंट्री के बाद ‘कैप्टन’ की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं.