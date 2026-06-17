Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom टीएमसी के बागी सांसदों पर निशाना साधा, लोकतंत्र विरोधी बताया.

अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन को लेकर जांच तेज हो गई है. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने मंगलवार को मंदिर परिसर का दौरा कर पूछताछ भी की थी. अब इस मामले में शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी मंदिर निर्माण का श्रेय लेती है, इसलिए मंदिर से जुड़े किसी भी कथित घोटाले की राजनीतिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है.

इसके साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पर भी निशाना साधा और कहा कि ये पार्टी कुछ नहीं है, बीजेपी की 'बी' टीम है. प्रियंका चतुर्वेदी ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी नेताओं पर भी निशाना साधा.

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'AIMIM बीजेपी की B टीम है'- प्रियंका चतुर्वेदी

दरअसल, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में मुसलिम समाज से अपील की है कि वो बड़ी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों पर निर्भर रहने की बजाए अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत करें. इसपर सवाल करने पर प्रियंका ने कहा, "AIMIM कुछ नहीं है, वो बीजेपी की 'B' टीम है. यूपी की जनता समझदार है और सभी राजनीतिक चालों को समझती है. असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री क्यों हुई है, यूपी की जनता समझती है. ये एंट्री बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को मजबूत करने के लिए है जो फिलहाल कमजोर पड़ रही है और वोटरों का ध्यान भटकाने के लिए हुई है.

उबाठा नेत्री ने राम मंदिर के चढ़ावे में हुए कथित घोटाने पर कहा, "इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है कि आप श्रद्धालुओं का चढ़ावा अपनी जेबों में भरते हैं. SIT की जांच में और खुलासे होंगे और ये जो उजागर हो रहा है, उससे भी बड़ा घोटाला सामने आयेगा. बीजेपी जो मंदिर का श्रेय लेती है, अब एक बड़े घोटाले में फंसी हुई है, जिससे पता चलता है कि उनके काम में आस्था या भक्ति नहीं है. ये केवल राजनीति करते हैं."

इसके अलावा प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले कई पुरस्कारों का जिक्र करते हुए कहा कि इतने पुरस्कार मिले, नए रिकॉड बनाए, लेकिन अब वो देश का भी उद्धार करें. उम्मीद है कि अब वो देश से किए गए वादों को पूरा करने और देश की तरक्की पर ध्यान देंगे.

TMC के बागी नेताओं पर साधा निशाना

प्रियंका ने तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा, "जिस पार्टी के चिन्ह पर आप चुनकर आये हैं और उसके खिलाफ आप काम कर रहे हो, आपने जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी उनके साथ पावर शेयर करने को तैयार हो, ये आपके चरित्र को दिखाता है."

उन्होंने संसद में TMC के समर्थन पर सवाल उठाए, खासकर संसदीय बिलों के लिए वोट हासिल करने के मकसद से त्रिपुरा में पंजीकृत पार्टी के विलय को लेकर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, "पैनिक देखिए कि आप त्रिपुरा की एक कम चर्चित पंजीकृत पार्टी में विलय कर लेते हैं और फिर जाकर NDA में बिठा देते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे वो अपनी सीट बचा पाए और अमित शाह जो संसदीय बिल के लिए वोट चाहते हैं, उनको वोट मिलता रहे. पर ये प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है और संविधान को खत्म करने के लिए उठाया गया कदम है."

बता दें कि TMC के करीब 20 बागी लोकसभा सांसदों ने त्रिपुरा की एक पंजीकृत पार्टी राष्ट्रवादी नागरिक पार्टी (NCPI) में विलय का ऐलान किया है. दल-बदल विरोधी कानून से बचने के लिए इन सांसदों ने यह कदम उठाया है ताकि उनकी सीट बची रहे और उन्हें अलग समूह के रूप में मान्यता मिल सके. इस तरह ये सासंद बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का समर्थन भी कर सकेंगे.