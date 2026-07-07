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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव ठाकरे ने बुलाई विधायकों की बैठक, राम मंदिर दान चोरी समेत इन मुद्दों पर चर्चा

उद्धव ठाकरे ने बुलाई विधायकों की बैठक, राम मंदिर दान चोरी समेत इन मुद्दों पर चर्चा

Maharashtra News: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बैठक में नागपुर में रामरक्षा आंदोलन का ऐलान किया. संगठन में बदलाव, SIR प्रक्रिया और संभावित परिसीमन की तैयारियों पर भी जोर दिया.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 07 Jul 2026 10:24 PM (IST)
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शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में तय किया गया कि विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद अगले सप्ताह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गढ़ नागपुर में राम मंदिर दानपेटी चोरी मामले को लेकर 'रामरक्षा आंदोलन' चलाया जाएगा.

उद्धव ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही हैं, इसलिए शिवसेना (यूबीटी) को भी पूरे महाराष्ट्र में जनआंदोलन खड़ा करना चाहिए. उन्होंने विधायकों से अपने-अपने क्षेत्रों में आंदोलन की तैयारी करने के निर्देश दिए.

इसके साथ ही संभावित परिसीमन (डिलिमिटेशन) को लेकर अभी से तैयारी शुरू करने, SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया पर नजर रखने, बागी नेताओं के कारण खाली हुए संगठनात्मक पद जल्द भरने और जिला स्तर पर नए नेताओं को जिम्मेदारी देने के निर्देश भी दिए.

(खबर अपडेट की जा रही है)

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 07 Jul 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS RAM MANDIR SHiv Sena UBT
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