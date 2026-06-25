'मीटिंग में जा रहा हूं...', केतन की हत्या से ठीक पहले मां से बोलकर गया चेतन, पिता ने किया खुलासा

पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत के बाद लगातार अहम खुलासे हो रहे हैं. इस हत्याकांड के दोनों आरोपी चेतन चौधरी और सिया गोयल पुलिस गिरफ्त में हैं. इस बीच आरोपी चेतन चौधरी के पिता बाबूलाल चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है. इस दौरान कई बड़ी बातें साझा की हैं. चेतन के पिता ने कहा, "हमें तो बताकर नहीं गया था. अपनी मां से सुबह में सिर्फ इतना कहा कि मीटिंग है मीटिंग में जा रहा हूं."

इस बीच, चेतन के पिता बाबूलाल चौधरी ने भी अपने बेटे के निर्दोष होने का दावा किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सिया खुद को बचाने के लिए चेतन को मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है. बाबूलाल ने कहा, “हमें बताया गया है कि जब यह घटना हुई, तब चेतन सिया और केतन से काफी दूर खड़ा था. मेरा बेटा ऐसा नहीं है.”

'हमें नहीं बताया कि वहां क्यों गया था'

उन्होंने कहा, “हमें नहीं पता कि चेतन उस दिन लोहागढ़ किले में उस जगह पर क्यों मौजूद था. उसने हमें नहीं बताया कि वह वहां क्यों गया था.” बाबूलाल ने कहा, “मेरा बेटा इस मामले में शामिल नहीं है. वह बेगुनाह है.” उन्होंने सिया और चेतन के बीच प्रेम प्रसंग होने की जानकारी होने से भी इनकार किया.

बाबूलाल चौधरी ने बताया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद चेतन ने लड़की के सामने ही कहा था कि उसमें उसका कोई दोष नहीं है. उसे फंसाया जा रहा है. वहीं बाबूलाल ने मांग की है चेतन निर्दोष है और वे छूटना चाहिए.

उन्होंने बताया कि जब पुलिस द्वारा हमें पता चला कि मर्डर केस तो हमने कहा कि हमारा लड़का तो ऐसा कर नहीं सकता. चेतन के पिता ने कहा कि पुलिस चेतन को घर से फ्रॉड केस का कहकर लेकर गई थी. पुलिस ने कहा था कि इसे सिर्फ पूछताछ के लिए लेकर जा रहे हैं. ऐसा बोलकर उसे ले गए थे.

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केतन हत्याकांड में लगातार हो रहे खुलासे

पुणे के बहुचर्चित हाई-प्रोफाइल उद्योगपति केतन हत्याकांड में अब नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं. अब सामने आया है कि इस हत्या की पूरी साजिश एक कैफे में बैठकर रची गई थी, जिसमें आरोपी सिया, उसका प्रेमी चेतन और कुछ हद तक चेतन का करीबी दोस्त नीरज सवालों के घेरे में हैं.

फिलहाल, पुणे पुलिस नीरज से पूछताछ कर रही है और उसकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या नीरज इस साजिश में सीधे तौर पर शामिल था या फिर उसे बिना जानकारी दिए उसके फोन का इस्तेमाल किया गया.

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